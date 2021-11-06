毒蛇猛攻恐怖照曝！他蹲廁所「陰莖遭眼鏡蛇狠咬」　下體全爛光

▲各國不時發生人類遭毒蛇咬傷的案例。（左圖／CFP；右圖／翻攝Twitter@ResultCare）

記者吳美依／綜合報導

《太陽報》報導，根據研究，全球去年約540萬人遭蛇咬傷，若遭毒蛇攻擊又未能及時醫治，後果不堪設想。一名荷蘭男子在南非某自然保護區上廁所時，陰莖遭眼鏡蛇猛咬，導致下體壞死腐爛，被迫切除重建。委內瑞拉一名13歲少女遭毒蛇咬傷後延誤就醫，左腿下半部發黑乾癟的照片廣為流傳。

醫學期刊《泌尿病例報告》（Urology Case Reports）一篇論文寫道，這是首個「帶狀埃及眼鏡蛇」導致生殖器中毒的病例，47歲男子遭咬傷後，苦等3小時才被直升機送往最近醫院，「他的陰莖及陰囊腫脹，呈現深紫色，抵達醫院時非常疼痛」，並且從鼠蹊部、腹部至上胸腔都出現灼熱與疼痛感，甚至還開始嘔吐，但沒有出現神經系統症狀。

病患接受多劑非特定品種毒蛇血清，以及廣效抗生素，但被診斷出壞死性筋膜炎，也就是俗稱的食肉菌感染或噬肉菌感染（flesh-eating disease），因感染導致體內軟組織壞死，具有死亡風險。

病患陰莖內大量組織無法復原，被迫切除，9天後被送回荷蘭，又接受生殖部位清創手術，將更大面積的壞死組織切除，並從鼠蹊部移植部分組織，重建陰莖。幸好，在事發1年後，他的陰莖感覺與功能都已經完全恢復。

2014年，委內瑞拉加拉加斯（Caracas）一名13歲少女遭矛頭蝮毒蛇（Bothrops viper）咬傷，就診時左小腿以下全都變成黑青色，並且呈現乾癟扭曲狀。醫師別無選擇，只好實施截肢手術，以免毒液擴散致命。

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！ 他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

撕爛臉皮、咬斷生殖器！ 人類遭「黑猩猩發狂攻擊」倖存照曝光

