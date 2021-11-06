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美議員提案：在台設傳染病監控中心　地點曝！年供3800萬防疫再起

▲▼共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

為力阻下一場疫情，美國跨黨派議員4日提出「美台公衛保護法案」，要在美國在台協會設立傳染病監控中心，每年挹注近新台幣3800萬元，並派美國傳染病專家進駐，監控區域公衛情況。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）、民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）4日同步在參、眾兩院領銜提出「美台公衛保護法案」（US-Taiwan Public Health Protection Act），提議於美國在台協會（AIT）台北辦事處設立「傳染病監控中心」（Infectious Disease Monitoring Center），協助避免下一場疫情發生。

民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、默克利（Jeff Merkley）與共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、共和黨籍眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）也是法案共同發起人。

根據柯頓辦公室公布的草案內容，法案指示美國國務卿與衛生部長、其他相關機構首長協商，在AIT台北辦事處設立傳染病監控中心。法案計劃在2022財政年度與之後的每年挹注135萬美元（約合新台幣3798萬元）營運資金，包含125萬美元人事費用、10萬美元管理營運開銷。首年會多撥25萬美元，供國務院進行中心設置研究。

在雇員部分，法案要求監控中心至少有3名來自美國國家衛生研究所（NHI）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）或美國食品暨藥物管理局（FDA）傳染病專家進駐，其中一人將擔任中心主任。美國國務院、美國國際開發總署（USAID）等其他相關單位，也至少要派一人。

根據法案，美國人員任期長短交由國務卿決定。法案也允許監控中心僱用台灣籍人員。

法案指出，監控中心須與台灣衛生福利部疾病管制署（CDC）合作，進行區域傳染病監控，包括經常性監控、分析與傳播來自區域各國的病毒株、細菌分型及其他病原體等相關公開資訊，並與區域醫學與公衛官員進行聯繫。

此外，法案表示，監控中心須提供傳染病資訊與專業知識給美國、台灣政府。

柯頓今天透過新聞稿表示，北京把台灣排除在全球衛生社群之外，造成「致命後果」。他說：「法案將確保美國擁有監控印太區域新興公衛威脅所需的資源，也讓台灣能夠與世界分享知識。」

肯納則指出，美國長年目光狹隘，僅專注於傳統國安議題，損害自身迅速因應如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）般新威脅的能力。台灣在疫情初期就察覺到危險，之後成功抑制病毒傳播，美國必須向這樣的國家學習。

肯納說，透過在台灣設立傳染病監控中心，美國國會能協助防止未來爆發疫情，也能確保美台間重要知識的分享。

 

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