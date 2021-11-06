張子敬專文登英國媒體　強調台灣堅與全球邁向淨零

▲環保署長張子敬。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社記者陳韻聿倫敦5日專電

英國「金融城早報」（City A.M.）4日刊登環保署長張子敬專文，內容指出台灣雖遭排除於聯合國氣候變遷會議之外，但作為國際社會負責任的成員，將持續採取行動邁向淨零排放，並與全球合作應對氣候變遷。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行。

張子敬表示，總統蔡英文今年4月22日在世界地球日宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」；行政院長蘇貞昌8月30日宣布將「2050年淨零排放」入法。此外，台灣將引進碳定價，並強化更多管理工具與誘因，以帶動民間企業研發投資及大眾參與。

張子敬強調，台灣已確立長期減量目標，正在務實規劃邁向2050淨零排放的路徑。此外，環保署與相關部會合作，就2050願景展開公眾溝通，涵蓋農林碳匯、淨零建築、綠運輸、低碳產業、經濟工具、公正轉型等關鍵議題，期待透過各界多元參與，找出最符合台灣永續發展的氣候治理路徑。

張子敬指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情顯示台灣產業在全球供應鏈扮演最值得信賴的關鍵角色。台灣8家資通訊企業共組的「台灣氣候聯盟」已設定目標，要在2050年以前達成製程100%使用再生能源，並將帶領其他供應鏈廠商一起落實。

此外，由傳統製造業、科技業、金融業、服務業等組成的「台灣淨零行動聯盟」希望分別在2030年、2050年達成辦公室及生產據點淨零排碳。政府則以綠色融資、發行綠色債券等金融機制，致力促成投資、鼓勵產業追求永續發展。

張子敬表示，位於氣候變遷脆弱區域的台灣積極透過科技研究、技術研發、產業創新、社會轉型等因應氣候變遷，並致力從需求與供給、製造、環境等面向著手建構永續家園。台灣也與國際社會分享自身經驗與能力，為解決全球危機盡力。

張子敬指出，「相互合作、共同努力」就能越走越快、越走越遠。雖遭聯合國排除，台灣將持續尋求成為國際社會的模範，並與所有國家合作，共同邁向全球淨零，為下一代建構更具韌性的生存環境。