武裝保全一人交戰3匪！智鬥「一槍擊斃」劫匪濺血　驚險23秒流出

記者柯沛辰／綜合報導

印度最大NBFC（非銀行金融機構）黃金貸款公司Muthoot Finance一間分行10月30日遭3名搶匪洗劫，保全聞訊趕到，不僅一人對峙3名持槍匪徒，還展開智鬥，開槍擊殺一名劫匪，嚇得其他同夥落荒而逃。如今現場監視器曝光，在網路上瘋傳，引發熱議。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，事情發生在旁遮普邦盧迪亞納一間分行，三名搶匪一大早冒充客戶，聲稱他們要用一條金項鍊來貸款。櫃台人員不疑有他，立刻低頭辦理手續，但3人突然朝存放黃金保險箱的房間走去。

分行經理見狀，立刻上前制止，怎料其中一名搶匪立刻開槍，導致他手臂中彈倒地，當場血流不止。

監視器可見，保全不久後持長槍趕抵，迎戰3名匪徒，他先是拉下鐵門，阻撓匪徒視線，試圖將人留困在現場。搶匪注意到後，衝上前阻止。

保全見鐵門即將被拉開，立刻向後跳，待門一拉開，雙方持槍對峙僅1秒鐘，他隨即扣下板機，擊殺其中一名匪徒，血濺一地。

伴隨一聲槍響，其他2名同夥嚇得放下鐵門，不久後丟下同伴遺體，匆忙逃離現場。事後，當地警方受訪也予以肯定，稱保安展現過人勇氣，成功挫敗了搶案。

▼雙方對峙僅1秒，保全率先開火，擊斃一名匪徒。（圖／翻攝自YouTube／jagjit kaur）

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