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歐洲議會代表團結束訪台　「對抗假訊息」成果納入報告

▲▼蘇貞昌接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會官方代表團。（圖／記者陳家祥攝）

▲歐洲議會代表團結束訪台行程。（圖／記者陳家祥攝）

中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電

歐洲議會官方代表團今天結束訪問台灣，考察台灣如何應對主要由中國發起的虛假訊息以及其他類型的混合攻擊，將把成果帶回歐洲議會納入正研擬提出的報告之中。

歐洲議會發布新聞稿，表示「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）今天結束訪問台灣，代表團7名議員此行拜會總統蔡英文、政府部門以及民間組織，考察台灣如何應對主要由中國發起的虛假訊息以及其他類型的混合攻擊。

新聞稿強調，這是歐洲議會首次組代表團正式訪問台灣。

歐洲議會指出，與10月通過的「歐盟－台灣政治關係與合作」報告相呼應，代表團視台灣為重要夥伴和民主盟友，呼籲歐盟及其他民主國家從台灣經驗汲取教訓。

代表團在台北表示，台灣已成為該地區民主的典範和世界上最先進的經濟體之一，另對台灣應對前所未有來自中國壓力表達聲援，並同意一起探索合作之道，包括可能在台北建立一個對抗假訊息中心。

INGE主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）今天在台北一場記者會上表示，台灣是亞太地區最有活力的民主國家，是全世界所有民主人士應該珍惜和保護的寶藏，歐洲與台灣站在一起，捍衛自由、法治和人類尊嚴。此行從台灣抵抗企圖破壞穩定的經驗中學到了很多，期待未來合作。

歐洲議會表示，代表團此行將把台灣應對主要由中國精心策劃的虛訊訊息以及其他類型的混合攻擊成果帶回歐洲議會，並納入正研擬提出的報告之中。

新聞稿中另肯定台灣一方面透過強化社會韌性，同時避免限制言論自由，成功對抗外部破壞穩定活動，且其戰略涉及政府部門合作，及事實查核和非政府組織以及等社群媒體平台的合作，並促進大眾的媒體素養以揭穿假訊息，遏止假訊息傳播。

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