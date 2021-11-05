快訊／輝瑞新冠口服藥「降低89%」重症風險　改變全球防疫規則

▲輝瑞研發出新冠口服藥，可降低89%重症風險。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer）公布一款新冠口服藥的試驗數據顯示，可有效降低89%的重症或死亡風險。美國媒體認為，如果監管機構批准使用這款藥物，將改變全球防疫的遊戲規則。

根據美國媒體CNBC報導，輝瑞的口服藥物是繼默沙東（Merck & Co.）藥廠之後的第二款新冠口服藥物，這款藥物與另一種廣泛用於治療HIV的藥物聯合使用，降低新冠重症的風險可達89%。

輝瑞指出，這項藥物對1,219名成年人進行中後期研究，這些成年人在5天內至少有一種慢性病和實驗室確診感染（laboratory-confirmed infection）。受試者還接受了低劑量的利托那韋（ritonavir），這是一種常用於HIV的聯合治療藥物。

輝瑞表示，在症狀出現後5天內服用口服藥和HIV藥物的607名受試者當中，有6人住院，0死亡。相比之下，接受安慰劑的612人中有41人住院，10人死亡。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，這些數據表明，我們的口服抗病毒候選藥物，如果獲得監管機構的批准，有可能挽救患者的生命，降低感染新冠的重症程度，並消除多達十分之九的住院治療。