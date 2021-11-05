牛津高材生啃老10年！老父凍未條砍零用錢　他怒告上庭逼養一輩子

▲擁有牛津法律學位的英國男子啃老10年後，居然將父母控上庭，要求他們支付終生撫養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

英國擁有牛津法律學位的41歲男子西迪基（Faiz Siddiqui），失業10年以來一直過著啃老的生活。在他和父母發生爭執後，他的金援立刻被斷，於是他憤而將年邁的父母控上庭，要求他們支付終生撫養費。法官安德希爾（Underhill）最近表示，父母沒有法律義務贍養成年子女，因此判定西迪基敗訴。

據外媒報導，西迪基畢業自英國牛津大學，是一名合格的律師，並曾在頂尖的律師事務所執業。不過，自從他2011年失業以後，他就一直免費住在父母位於倫敦海德公園（Hyde Park）附近價值過百萬英鎊（約新台幣3744萬元）的公寓裡，水電帳單與其他生活開銷也由父母支付，度過了10年非常舒適的啃老生活。

然而，西迪基與父母發生爭執後，年過7旬的父母便決定減少對他的經濟資助，每週只給他400英鎊（約新台幣1萬5000元）的零用錢，讓西迪基的生活產生了天翻地覆的變化。深感不滿的西迪基憤而將父母告上法院，要求支付終生撫養費。這是英國首次有成年子女因為撫養費問題將年老的父母控上庭，引發眾人矚目。

西迪基表示，他擁有健康問題，是一名「脆弱」的成年子女，完全依賴著富有的父母，如果爸媽不願支付撫養費，就是侵犯人權。而西迪基父母的律師則反駁，西迪基「難相處又苛刻，讓父母長期活在痛苦之中」。法官安德希爾最近做出裁決，認定父母沒有法律義務贍養成年子女，因此判定西迪基敗訴。

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