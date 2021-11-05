　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

妻女失蹤！老公受訪淚崩「內心戲太多」　3疑點被揪出：根本假哭

記者張寧倢／編譯

澳洲37歲男子夏普（John Sharpe）的41歲妻子安娜（Anna）與年幼的女兒格蕾西（Gracie）離奇失蹤，夏普多次接受電視台採訪，呼籲她們盡快回家，還在鏡頭前傷心落淚，沒想到，母女倆竟然就是遭夏普殺害並棄屍。現有肢體語言學家分析稱，受訪片段中已露出3點破綻，可看出他就是殺人兇手。

▲▼澳洲一名男子夏普（John Sharpe）殺害妻女後受訪，表現得傷心至極，肢體語言學家卻揪出3點破綻。（圖／翻攝自YouTube／Samantha Melanie）

▲夏普（John Sharpe）與妻子安娜（Anna）。（圖／翻攝自YouTube／Samantha Melanie，下同）

根據《太陽報》報導，安娜和女兒格蕾西於2004年在墨爾本失蹤，37歲的丈夫夏普多次接受國家電視台訪問，聲淚俱下地希望妻女可以回到他身邊，還聲稱安娜是為了其他男人而離家，但事實卻是，夏普趁安娜熟睡時用魚槍朝她頭部開了一槍，幾天後，他帶著又20個月大的女兒到釣魚用品店買了第二支魚槍，後來她便死在這支魚槍下，母女倆的遺體被夏普隨意丟進垃圾桶。

▲▼澳洲一名男子夏普（John Sharpe）殺害妻女後受訪，表現得傷心至極，肢體語言學家卻揪出3點破綻。（圖／翻攝自YouTube／Samantha Melanie）

▲夏普殺害妻女後，在受訪時表現得傷心至極，肢體語言學家卻揪出3點破綻。

肢體語言學家藍斯利博士（Dr. Cliff Lansley）指出，夏普在受訪時眉毛歪斜、面部表情扭曲又假裝擔憂的樣子，暴露了自己就是兇手，「這是一個非常、非常糟糕的方式，他試圖表現出擔憂與悲傷，我們不得不懷疑訊息的真實性。」

1、眨眼時間
藍斯利說，首先夏普眨眼的時間延長，這顯示了他保持距離感的信號，也能注意到他的眉毛間有不尋常的歪曲，扭來扭去，努力擺出一個悲傷的姿勢，「當我們把臉部整體結合來看時，不僅眼睛會轉動，嘴巴也會揚起，就像要發出咆哮一樣。他扭曲面部肌肉，試圖表現出某種擔憂，但沒有用。」

▲▼澳洲一名男子夏普（John Sharpe）殺害妻女後受訪，表現得傷心至極，肢體語言學家卻揪出3點破綻。（圖／翻攝自YouTube／Samantha Melanie）

2、使用道具
藍斯利表示，夏普利用「衛生紙」作為道具，試圖讓公眾相信他對妻子和小孩的失蹤感到不安，但他的鼻子上沒有水份，臉上也沒有眼淚，只有眉毛帶著痛苦的表情，但他並不能以此愚弄大眾。

▲▼澳洲一名男子夏普（John Sharpe）殺害妻女後受訪，表現得傷心至極，肢體語言學家卻揪出3點破綻。（圖／翻攝自YouTube／Samantha Melanie）

3、搖頭
藍斯利注意到，夏普不停地搖頭，說不出話來，這通常會被認為是「想令人信服」的策略，例如，一邊搖頭一邊否認，但如果搖頭次數太多那就會變成「說謊」的特徵，因為他們這樣做只是為了讓你相信他說的是真的，而在說真話的人身上卻很少見到這種情況。

▲▼澳洲一名男子夏普（John Sharpe）殺害妻女後受訪，表現得傷心至極，肢體語言學家卻揪出3點破綻。（圖／翻攝自YouTube／Samantha Melanie）

▲41歲的安娜和20個月大的格蕾西慘遭至親殺害棄屍。

法醫心理學家戴恩斯（Kerry Daynes）表示，夏普被描述成是安靜、害羞的人，但從另一個角度來看，這顯示出他其實在社交方面相當無能，溝通能力不強，情商也不高。最終，夏普遭法院依2項謀殺罪而判處無期徒刑，最低刑期33年。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文 ★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
買「3顆牛番茄」結帳嚇壞！她嘆：通膨有感　內行人解答了
18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！
好市多超夯抹醬「期限僅4天」！她1招神解　婆媽讚爆
快訊／輝瑞新冠口服藥試驗數據曝　「降低89%」重症風險
北市30多歲女確診　二採結果出爐！
蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男　設局始末一次看
女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　享年27歲
長榮尾盤爆出「2驚天密碼」　他驚呼：買家在打暗號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／輝瑞新冠口服藥「降低89%」重症風險　改變全球防疫規則

美國名校「招生醜聞」南加大前體育主管認收賄　好萊塢女星也認罪

妻女失蹤！老公受訪淚崩「內心戲太多」　3疑點被揪出：根本假哭

牛津高材生啃老10年！老父凍未條砍零用錢　他怒告上庭逼養一輩子

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到新抗體！實驗可降新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

快訊／輝瑞新冠口服藥「降低89%」重症風險　改變全球防疫規則

美國名校「招生醜聞」南加大前體育主管認收賄　好萊塢女星也認罪

妻女失蹤！老公受訪淚崩「內心戲太多」　3疑點被揪出：根本假哭

牛津高材生啃老10年！老父凍未條砍零用錢　他怒告上庭逼養一輩子

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到新抗體！實驗可降新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

國際身心障礙日活動開跑　黃偉哲盼共同守護身障朋友權利

美職多隊關注徐若熙　葉總：直球不一樣

富邦金董座蔡明興回來了　下週一復工！

11／15推出香菜芋頭披薩！雞佛之後　陽光皇后再度挑戰大家味蕾

年輕人妻情趣暗示求倒紅酒　老公「台式浪漫」網笑瘋：是要結拜？

親眼見識宋晟睿沒收全壘打　曾總盛讚守備不輸林哲瑄

南投市20噸轉運垃圾被揪24件回收物　慘遭苗栗焚化廠整車退運

買「3顆牛番茄」被結帳金額嚇壞！她嘆：通膨有感　內行人解答了

基隆首座校園社區人工草皮球場啟用　國小迷你足球賽30多隊開踢

象魔力初先發投倒自己　台美打者球風差異上了一課

國際熱門新聞

少女醒來全裸躺河邊　遭17男輪流洩慾

崖邊拍照！尪轉身5秒　網美離奇消失

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

男女闖教堂開啪　她被懷疑是女主角

新冠高危基因找到了！1地區分布最廣

USB-C iPhone來了！天價競標數字曝光

他虐殺2女後性侵　太平間辱百具女屍

鄰居弟弟「一天激戰4次」女友太會叫　人妻崩潰

馬斯克PO《七步詩》　專家解讀暗指這些事

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

日本宣布開放「商務客、留學生入境」！8日起實施

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝避難畫面曝光

更多熱門

相關新聞

千萬頭獎拖1個月沒人領！他才驚覺：是我

千萬頭獎拖1個月沒人領！他才驚覺：是我

澳洲10月9日開出彩金高達240萬英鎊（約新台幣9038萬）的樂透頭獎，相當於中獎者在接下來20年內，每月平均可獲得新台幣約40萬元的收入。然而，彩券公司工作人員苦等了將近1個月的時間，卻都未見有人現身領獎，結果竟然是一名男子在下注後就將彩券放在錢包，完全忘了自己買過樂透。

粗工遭凌虐打死　顏寬恒上香

粗工遭凌虐打死　顏寬恒上香

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

研究：胃食道逆流患者染新冠重症風險可能更高

研究：胃食道逆流患者染新冠重症風險可能更高

包養男「矇眼綁腳綑40kg磚」慘死　民俗專家曝心機

包養男「矇眼綁腳綑40kg磚」慘死　民俗專家曝心機

關鍵字：

殺人犯假哭肢體語言學家犯罪心理棄屍殺妻澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

李易低調念東海！本名難得曝光

印尼女來台遭囚12年淪性奴

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　享年27歲

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面