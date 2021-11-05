前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

記者葉睿涵／編譯

21歲的TikTok用戶格蕾絲（Ashlyn Grace）最近在影片中應粉絲所求，秀出她過去為愛刺青的印記，證明她曾將男友亞歷山大（Alexander）的名字刺滿後背。不過可惜的是，2人在格蕾絲刺青的一週後就宣告分手。

據《紐約郵報》報導，影片中，格蕾絲首先警告她的粉絲們「不要太驚慌，它有點大」，然後就轉過身拉起上衣，大方秀出刺青。畫面可見，這個刺青從頸部開始，一直沿著她的脊椎骨往下延伸到腰間，完全佔滿了格蕾絲整個背部，從上倒下唸起來就是亞歷山大的名字。

▲TikTok用戶格蕾絲將男友的名字刺滿背部，結果卻在一週後分手了。（圖／翻攝自TikTok／..ashlyn.grace）

影片曝光後，這個巨大的刺青瞬間就吸引了720萬名觀眾觀看。儘管格蕾絲並未透露她目前和亞歷山大是否已經交惡，但不少網友驚訝地表示，「你怎能允許他們將Times New Roman、48字級刺在妳的背部」、「這個刺青師應該被關進監獄」。

也有人建議，由於名叫亞歷山大的偉人很多，因此格蕾絲大可以在刺青底部加上姓氏，讓它的意義不再局限於前男友，而變成發明電話的貝爾（Alexander Graham Bell）、美國憲法起草人之一漢彌爾頓（Alexander Hamilton），甚至是亞歷山大大帝（Alexander the Great）。

不過格蕾絲表示，她一點也不後悔在背部刺上亞歷山大的名字，「這個刺青已經跟著我差不多1年了，但我至今仍不後悔我做的決定，也沒有想過要找刺青師替我把刺青蓋掉」。

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