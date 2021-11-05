超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

▲停車場內其中一輛車的上方不斷「下著大雨」。（圖／翻攝自IG／uryanriana）



記者張方瑀／綜合報導

印尼西爪哇島一名男子日前經過一處停車場時，看見其中一輛車的上方不斷「下著大雨」，而其他地方的車子和地面都是乾的，他起初以為是有人在噴水，結果發現四下無人，這完全是真的下雨，他立刻拿出手機錄影，這段影片也引發網友熱議。印尼氣象局也給出解答，原來這是非常罕見的積雨雲局部降雨。

根據《CNN印尼》報導，住在西爪哇省的里亞納（Uryan Riana）10月31日中午到芝卡朗（Cikarang）一間飯店出席活動，經過飯店外停車場時發現，有一輛黑色休旅車的上方不斷降下水滴，他起初以為是有人在後面噴水，因為四周的車輛跟地面都是乾的。

結果他發現車旁完全沒有人，是真的只有那輛車的正上方在下雨，他就立刻拿起手機開始錄影，只見大雨不斷打到黑色休旅車車頂，整輛車被淋到全濕。里亞納還將鏡頭帶到車子上方，證明影片真的沒有造假。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）表示，根據當天中午12時雷達圖像的偵測結果，該處的周邊確實有許多積雨雲．這種局部降雨現象，很有可能是單個積雨雲正在生成，並且逐漸接近主要積雨雲，通常只會持續很短的時間，很少人能夠清楚看見。

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