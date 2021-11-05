南韓前檢察總長當選最大在野黨總統候選人　2022大選陣容出爐

▲ 南韓前檢察總長尹錫悅當選國民力量總統候選人。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓最大在野黨「國民力量」總統候選人5日揭曉，由前檢察總長尹錫悅拿下，至此2022總統大選朝野陣容全數敲定。他料將與執政黨「共同民主黨」候選人李在明形成兩強相爭局面，最新民調則顯示，南韓近6成民眾支持明年政黨輪替。

根據《韓聯社》，國民力量5日舉行第二次全黨大會，公布黨內初選結果。尹錫悅以47.85%支持率取得第一，位居第二的議員洪準杓得票率則有41.5%。

國民力量黨內初選計算方式為黨內投票及民調結果各50%，尹錫悅黨內得票率大幅領先洪準杓，洪準杓民意支持率則高過尹錫悅，最終由尹錫悅以約6個百分點的差距獲勝，將對上李在明、正義黨候選人沈相奵及國民之黨候選人安哲秀。

尹錫悅發表感言表示，「本次大選是懂常理的尹錫悅和沒常識的李在明之爭，也是理性主義與民粹主義之爭。我必將實現政黨輪替，終結充斥分裂與憤怒、腐敗與掠奪的政局，打造新的大韓民國。」

南韓民調機構蓋洛普針對1000名18歲以上民眾進行調查，結果顯示有57%支持在野黨候選人擔任下任總統，較上個月上升5%；支持執政黨候選人擔任的則有33%，較上月下降2%。但在野黨候選人支持率皆未超過30%，顯示如何吸引中間選民將成為關鍵。

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