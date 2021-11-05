　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

▲▼後座腳狂鑽　她低頭見10根髒腳趾。（圖／翻攝自Reddit）

▲搭機後座腳狂鑽，她低頭就看見10根髒腳趾。（圖／翻攝自Reddit）

記者張方瑀／綜合報導

很多人在搭乘客運或飛機時，最討厭後方乘客不斷踢椅背，而美國一名乘客則是遇到更離譜的狀況，原來是後方乘客直接在後方將腿伸直，雙腳直接竄出椅下，低頭就能看見10根骯髒的腳趾頭，讓她不禁直呼，「這真是跨國旅行的最大樂趣。」

美國網友Brownshout在網路論壇Reddit貼出了一張由上往下拍攝的照片，原來是她在搭飛機時，後方的乘客居然脫掉鞋子，把腿伸直後，兩隻腳伸入座位底下，低頭就能看見10根骯髒扭曲的腳指頭，讓她直呼，「這真是跨國旅行的最大樂趣。」

這篇貼文有超過2600留言回應，許多人表示，「這真的太噁了吧」、「如果是我就會用力踩下去」、「天啊我真的無法忍受這個」、「請把飲料潑在他腳上」、「根本是恐怖電影裡面的巨魔腳」、「這真的沒臭味嗎？」

@the.walker.twins Had to do something #airplane #travel #situation #viral #foryou ♬ Into The Thick Of It! - The Backyardigans

這並非第一次有人在飛機上赤腳引發他人不適，先前就有一名網友在搭機時拍下後座婦人將腳「鑽」到扶手與機身的縫隙中，腳趾還不斷扭動伸展，而這名網友直接將水淋在對方腳上，結果這招果真奏效，對方立刻將腳縮了回去，而這段影片在Tiktok已經累積超過百萬人收看。

►更多熱門國際新聞
33年懸案偵破！醫院電工虐殺2女　太平間蹂躪「百具女屍」嗨留自拍
10年前「投資特斯拉1000美元」現在會多有錢？　外媒曝光超爽獲利
口袋剩500每天睡公園！遊民16年後鹹魚翻身　「擁百套房」超勵志

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
在家叫太大聲！鄰居22字怒轟　妹子糗爆：輪番上陣
YT點閱雪崩式下滑！聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2關鍵
酒店妹狠殺包養男！一家人全認了：預謀殺害
19歲女大生喝醉遭3男撿屍　「生理期性侵」慘死
冷冬報到！11月長時間「比往年冷」　未來2周降雨熱區出爐
4個月當兵「延長役期」？　國防部鬆口回應了
獨／尿不出來膀胱快炸了！　超音波驚見「整坨亮」堵住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到新抗體！實驗可降新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

南韓前檢察總長當選最大在野黨總統候選人　2022大選陣容出爐

9千萬頭獎拖1個月沒人領　他才驚覺「自己有下注」！反轉結局曝光

聯合國報告：北韓42.4%人口營養不良　遠高於全球平均

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

18歲女神外送員「1張照」爆紅　2年後超胸近況曝光！網全嗨了

找到新抗體！實驗可降新冠、SARS重症　有望催生冠狀病毒通用疫苗

前男友名字爬滿脊椎！TikTok妹為愛刺青　1週後分手霸氣喊「不悔」

超離奇！天降怪雨狂淋「一輛車」旁邊全乾　氣象局曝真相

台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

日本執行死刑前2小時才告知！2死囚怒告政府違憲　求償600萬

南韓前檢察總長當選最大在野黨總統候選人　2022大選陣容出爐

9千萬頭獎拖1個月沒人領　他才驚覺「自己有下注」！反轉結局曝光

聯合國報告：北韓42.4%人口營養不良　遠高於全球平均

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

震撼！盧廣仲首合體「木曜大咖男神」　明登金音獎頒獎

家族企業傳富子孫　會計師：通常透過這3招「再創成長曲線」

幫寶適雙11開搶！momo購物、PChome兩平台「比拚最強好康」爸媽成最大贏家

10月外匯存底增加18.02億美元至5467億美元　連續3個月創新高紀錄

泰迪不只中信兄弟接觸　餅總不驚訝被挖角

一家6人生病...被扣存款600元喊「太為難我」　新北分署撤銷命令

晶華：台北旅展出現千萬刷手！　首日總業績達7600萬元

李妍瑾徵婚半個月「真的找到優質對象」！羞捧臉認了：心花朵朵開

梅花旗／文化3比0完封輔大　與國體攜手2連勝晉級8強

7的意志 vs LCK榮光　《英雄聯盟》第四次中韓大戰誰能笑到最後

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

少女醒來全裸躺河邊　遭17男輪流洩慾

崖邊拍照！尪轉身5秒　網美離奇消失

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

男女闖教堂開啪　她被懷疑是女主角

新冠高危基因找到了！1地區分布最廣

USB-C iPhone來了！天價競標數字曝光

他虐殺2女後性侵　太平間辱百具女屍

鄰居弟弟「一天激戰4次」女友太會叫　人妻崩潰

馬斯克PO《七步詩》　專家解讀暗指這些事

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片

渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝避難畫面曝光

日本宣布開放「商務客、留學生入境」！8日起實施

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

更多熱門

相關新聞

元旦離島航線　11/10開放訂票

元旦離島航線　11/10開放訂票

元旦跨年三天連假將至，交通部民航局表示，假期疏運期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供790架次，計71,688個座位數，並自11月10日上午9時起開放訂位。

她鏟肉45kg現身妹妹婚禮竟被痛罵

她鏟肉45kg現身妹妹婚禮竟被痛罵

機車「這配備」他喊沒用過　網笑：功能+1

機車「這配備」他喊沒用過　網笑：功能+1

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

前座女長髮披椅背　網氣炸：一刀剪掉

前座女長髮披椅背　網氣炸：一刀剪掉

關鍵字：

飛機後座Reddit

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

李易低調念東海！本名難得曝光

印尼女來台遭囚12年淪性奴

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面