33年懸案偵破！醫院工人虐殺2女　太平間蹂躪「百具女屍」嗨留自拍

▲ 富勒承認預謀殺害二名女子。（圖／Kent Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國1987年發生二起年輕女子遇害的命案，兇手逍遙法外長達33年，直到去年一份突破性DNA樣本讓警方逮捕67歲男子富勒（David Fuller），未料調查中竟發現，他利用醫院電器修繕工人的身份，12年來在太平間性侵近百具女性屍體，還拍下照片分門別類收藏，案情曝光後震驚社會。

肯特郡警方表示，富勒4日在法庭上承認，1987年在皇家唐橋井犯下二起謀殺案，死者分別為25歲的奈爾（Wendy Knell）及20歲的皮爾斯（Caroline Pierce），殺人後性侵屍體，判決日期尚未確定。

此外，他在肯特郡及薩塞克斯郡醫院（Kent and Sussex Hospital）、唐橋井醫院（Tunbridge Wells hospital）擔任電工期間還性侵近百具女性屍體，受害者從9歲女童到100歲婦女都有。警方已經掌握至少99名潛在受害者，成為英國法律史上最大宗戀屍癖案。

▲ 奈爾及皮爾斯死亡經過34年，真相才水落石出。（圖／Kent Police）

奈爾於1987年6月被發現陳屍公寓，傷勢嚴重，皮爾斯則是5個月後在家附近的公園遇害，屍體在一處堤防被發現，二起案件經過30多年仍無法破案。警方去年以突破性DNA鑑識技術，重新分析幾十年前的證據，終於在12月3日依謀殺罪嫌逮捕富勒，但富勒的罪行不只如此。

警方搜索富勒住處時發現，他的4個硬碟共儲存5TB的性虐照片，數量多達400萬張，多數在網路上下載，部分卻是他拍下自己羞辱屍體的過程。他向警方坦承，犯案後會在Facebook上搜尋受害者的照片，以她們的姓名命名並整理檔案。檢察官指出，這些照片證明富勒犯案動機是為追求性滿足，而非出於精神疾病。

調查發現，富勒因醫院電工職務所需，可自行進出停屍間，於2008年至2020年11月間犯案。4日謀殺案審判以前，他已承認其他51項罪名，其中44項罪名與78名受害者有關，而這些受害者都是死後在醫院停屍間被辱。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，這起案件令人震驚，也能夠理解富勒令人作嘔的罪行引起大眾反感與關注，希望受害者家屬看見正義最終得到伸張，能得到些許安慰。衛生大臣賈維德（Sajid Javid）則表示，國民保健署（NHS）已經致函所有健康信託機構，要求審查太平間人員進出狀況。

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