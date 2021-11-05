國父銅像竪立台南公園有變數！？　王家貞：出爾反爾意欲何為？

▲台南市議員王家貞批評台南市長黃偉哲，未依承諾讓孫中山銅像在台南公園重新竪立，是無誠件之做法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南民生綠園國父孫中山銅像，2014年遭人推倒後，一直存放柳營典藏庫房，市議員王家貞指出，國民黨團積極要求尋找合適地點重豎國父銅像，多次邀請文化局等單位會勘，文化局長葉澤山1日證實，孫中山銅像將於12日國父誕辰紀念日下午在台南公園重新竪立，惟黃偉哲市長卻因獨派人反彈，決定暫緩豎立銅像。

王家貞指出，今年4月總質詢時，文化局長葉澤山堅定的回覆表示，不會再有任何變動。王家貞提醒葉澤山，國父銅像重新安置時，文化局應該設立專責單位，盡心負責處理，如其高度及美觀等各方面皆需盡善盡美，讓國父銅像莊嚴隆重的再現國人面前。半年多過去了，文化局長葉澤山11月1日證實，孫中山銅像將於11月12日國父誕辰紀念日下午2時在台南公園重新竪立，讓國父銅像重見光明。惟言猶在耳，黃偉哲市長卻疑因獨派人士反彈，以「目前還有一些碑文沒有完成」為由，出爾反爾宣布將暫緩豎立國父銅像。

王家貞怒不可遏的重批黃偉哲市長，做得是中華民國台南市的地方首長；領得的是中華民國的高薪，在神聖的議事殿備詢時，背後可是掛著大大的國父遺像！如此說好、說滿承諾議會、承諾市民卻做不到的行徑，簡直毫無誠信、毫無擔當，自許全民市長的結果卻是大失市民之心。

王家貞抨擊，政府及社會大眾對於勇於救人或功在國家社稷的英雄，都竭盡全力為其建立銅像或紀念碑，以供後人緬懷、感恩、懷念；反觀，許多民進黨人士當著「中華民國」的官，享受著由「中華民國」國民納稅供養的食衣住行，卻無時無刻，不分晝夜的詆毀「中華民國國父孫中山」，道德良知何在？

市議員等人關心孫文銅像重新豎立，市長黃偉哲強調，站在尊重議會、尊重民意的立場上，市府要有所動作，但是許多市政工作都必須取得社會共識，而重新豎立孫文銅像的社會共識仍非常紛亂，目前會盡量尋求社會共識，以市民最大多數的權益為考量，在社會共識還未取得之前，孫文銅像不會重新豎立。