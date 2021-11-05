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10年前「投資特斯拉1000美元」現在會多有錢？　外媒曝光超爽獲利

▲▼美國,特斯拉,電動車,創辦人馬斯克(Elon Musk) 。（圖／路透社）

▲美國特斯拉公司為電動車業龍頭，創辦人馬斯克（Elon Musk）日前重新登上世界首富寶座。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

特斯拉（TSLA）儘管輔助駕駛系統屢遭投訴，大型叫車公司赫茲（Hertz）的10萬輛訂單也被馬斯克本人否認，但特斯拉股價近月仍表現強勁，自10月初以來上漲逾50％，公司市值超過1.2兆美元。有外媒就推算，若能在1年、5年或10年前以1000美元投資特斯拉，這筆資金最高可「長胖」超過2000％。

根據美國CNBC報導，特斯拉去年才剛超越Toyota成為全球市值最高的汽車製造商，現在兩家公司市值已拉開至9000億美元的大幅差距，但特斯拉同時也是華爾街做空最多的公司。

▲▼美國,特斯拉,電動車,創辦人馬斯克(Elon Musk) 。（圖／路透社）

▲報導指出，10年前若花1000美元投資特斯拉，現在可獲利數百萬。（圖／路透）

報導稱，特斯拉在去年11月股價略高於400美元，若當時用1000美元（現今匯率約合新台幣2萬7890元）投資，據CNBC計算，2020年11月2日付出的1000美元成本，現價值約2940美元（約新台幣8萬1996元），總報酬率為193％。

據報導，再回推至5年前，也就是2016年11月2日，當時特斯拉的股價約為每股38美元，那麼1000美元的投資成本將增長3025％，達到3萬1286美元（約新台幣87萬2566元）的價值，但若你在同一時期花同樣的錢投資標普500指數（S&P 500）則可拿到142.4％的獲利。

如果10年前投資特斯拉，現在將可以獲得5位數美元的回報，2011年11月在特斯拉投資的1000美元現值估計超過20.4萬美元（約新台幣569萬元），因為在這10年間，特斯拉的股價已從5.74美元上漲至1229美元，期間成長超過2000％，相較之下，若對 S&P 500進行類似投資的將可收回357.4％的獲利。

報導指出，這並不代表S&P 500是一項糟糕的投資，事實上包含股神巴菲特在內的許多專家都說，這是多數人投資的最佳標的，因為它持有指數中的所有股票會自動分散投資。儘管特斯拉股價大幅增長，但任何一檔股票的表現都可能時好時壞，過去的獲利並不能用來預期未來的投資成果。

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