18名嬰兒誤打BNT　驚現發燒症狀最小才2個月！疏失人員停職

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越南18名嬰兒誤打BNT　驚現發燒症狀最小才2個月！疏失人員停職

▲▼南韓一名12歲學童遭誤打輝瑞BNT疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲被誤打BNT疫苗的18名嬰兒年齡介於2個月至6個月之間。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

越南河內18名嬰兒準備在指定地點接種預防針，但最終卻被錯誤施打輝瑞BNT新冠疫苗。已知部分孩子事後出現發燒等常見的副作用，相關人員被下令停職。

越南快訊（VnExpress）報導，18名嬰兒年齡介於2個月至6個月之間，當時準備在河內市國威縣（Quoc Oai）「Yen Son Commune」醫療中心接種預防針。只不過，現場人員卻誤打BNT疫苗，18名孩子被緊急送往聖保羅醫院（Saint Paul Hospital）接受後續觀察。

目前尚不清楚接種當下為何會發生誤打事件，且施打劑量也不清楚。不過，孩子們的身體狀況全數穩定，但有部分的人出現發燒以及其他接種疫苗後的常見副作用。地方當局現已下令對相關人員進行停職處分，重新檢視疫苗施打流程。

文中指出，越南衛生局先前就已批准12歲至17歲孩童接種新冠疫苗，但河內市尚未啟動相關接種作業，而胡志明市、峴港近日已針對年輕人開打BNT疫苗。

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