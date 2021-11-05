美參議員提「台灣嚇阻法案」 助強化防禦　外交部：展現跨黨派支持

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國參議院外委會共和黨籍參議員4日聯合提出「台灣嚇阻法案」，每年提撥20億美元外國軍事融資以強化台灣抵禦中國侵略與脅迫能力。對此，外交部發言人歐江安表示，此展現美方對強化台美安全合作的一致且跨黨派支持，將務實及穩健地深化台美安全合作。

「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）要求，在台美同意的長期規劃下，自2023至2032會計年度間，由美國務院對台灣提供每年20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），並要求修訂武器出口管制法（Arms Export Control Act），使武器能更便利轉讓給台灣。

歐江安表示，外交部感謝美國國會共和黨、民主黨議員均長期關注台灣海峽的和平與安全，展現美方對強化台美安全合作的一致且跨黨派支持。外交部將持續關注「台灣嚇阻法案」的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，務實及穩健地深化台美安全合作。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳今天上午受訪也說，感謝美國國會，民進黨團將會密切注意後續進展，過去美國通過「台北法案」和其他與台灣相關的法案，對於提升台美經貿關係都有正面發展。