貝佐斯官司輸了　馬斯克不給面子！秒傳1張「迷因圖」酸爆他

▲貝佐斯的藍源公司控訴遭駁回,馬斯克的SpaceX公司順利恢復與NASA合作,而馬斯克還回頭發推文狂酸。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)與亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的太空之爭又有新頁。貝佐斯的藍色起源(Blue Origin)航太公司先前控告NASA授予馬斯克的SpaceX公司月球登陸艇合約,美國聯邦法院4日才剛宣布駁回訴訟,馬斯克隨即就發出一張迷因圖狂酸貝佐斯敗訴。

綜合美國CNBC、英國《每日郵報》報導,貝佐斯旗下的藍源公司8月控告美國政府,稱美國航太總署(NASA)原本打算授予多項月球登陸艇的合約,最後卻只選擇了SpaceX作為唯一合作企業,授予其29.1億美元的載人著陸系統(Human Landing System)合約。此前,藍源公司7月就曾向美國政府問責署(GAO)抗議無果,當時馬斯克就在推文中以GAO加上肌肉手臂的表情符號以示支持。

美國聯邦權利申訴法院法官赫特林(Richard Hertling)4日批准政府動議,駁回藍源針對NASA合約的訴訟,在此案中支持了被告方的SpaceX,但目前暫未對外公布判決原因。美國CNBC首先報導了此訊,而馬斯克卻沒打算放過他,隨即在CNBC記者的推文下方貼出一張《超時空戰警》(Judge Dredd)的電影迷因圖,上頭寫著「你被審判了!」(You have been Judged!)狂酸貝佐斯在最後判決中敗訴。

▲馬斯克回頭發推文用迷因圖狂酸貝佐斯。(圖/翻攝自推特)

貝佐斯本人則發推文表示,這項裁決「不是我們想要的決定」,但將尊重法院判決並祝福NASA和SpaceX合約項目圓滿成功。報導表示,這意味著藍源公司將不會再行上訴。另外,NASA聲明表示,隨著裁決出爐,將盡速恢復與SpaceX的合作,但NASA未來仍將繼續與多家美國企業合作以支持競爭機會,並為載人登月行動做好商業上的準備。

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW