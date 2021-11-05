衛星照曝光！俄軍在烏克蘭邊境集結　分析指「非標準訓練模式」

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衛星照曝光！俄軍疑在烏克蘭邊境集結　分析指「非標準訓練模式」

▲▼美國航太技術公司馬克薩爾科技（Maxar Technologies）衛星照顯示，俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結。（圖／翻攝自推特@trbrtc）

▲衛星照顯示俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結。（圖／翻攝自推特@trbrtc）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭邊界情勢緊張，最新衛星畫面顯示，有大批俄軍和大型武器在烏俄邊界300公里處的訓練場集結，讓緊張加劇。不過，克里姆林宮發言人強調，他們的軍隊有在過內任何地方移動的自由。

根據POLITICO報導，美國航太技術公司馬克薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星照片顯示，俄羅斯在距離烏克蘭邊境僅260公里的城鎮葉利尼亞（Yelnya）附近，有大批地面部隊集結，還包含裝甲部隊、坦克與自行火炮（Self-propelled artillery）等。這些軍隊從9月下旬開始從常駐地區轉移，其中還包含精銳的第一衛隊坦克軍（1st Guards Tank Army）。

全球軍事情報出版商詹氏資訊集團（Jane's Information Group）分析指出，俄羅斯第四坦克師的裝備已經被轉移到靠近烏克蘭北部的布良斯克（Bryansk）和庫爾斯克（Kursk）附近，「這一部署已經明顯偏離了第一衛隊坦克軍的標準訓練模式。」這支軍隊通常會在莫斯科附近進行訓練。

烏克蘭國防部先是在1日表示，沒有任何證據顯示俄羅斯部隊、武器和軍事裝備正轉移到烏克蘭邊境，但3日又改口指出，俄軍第41軍團在下半年結束大規模軍演後，繼續停留在烏國邊界260公里處，並呼籲各國應該關注俄羅斯透過軍隊移防集結的方式，繼續維持地區緊張局勢，對鄰國施加更多政治壓力。

根據CNN報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）2日表示，俄羅斯從來沒有威脅過任何人，也沒有對任何人構成危險，「我們的軍事裝備或軍隊在俄羅斯境內移動，完全是屬於我們自己的事情。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）指出，美國有注意到俄羅斯在烏克蘭邊境的不尋常軍事活動。美國智庫海軍分析中心（Center for Naval Analyses）資深研究員考夫曼（Michael Kofman）則說，「目前情勢還在發展中．這並非什麼都沒發生，但也不意味著明天就會有進攻行動。」

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