醫師尪染疫亡！她憂「付不起兒子學費」　6天後揮刀砍殺2子女

▲嫌犯的兒子與女兒被攻擊後，分別受到輕重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一名47歲女性，在醫師丈夫感染新冠肺炎病逝後，面對繁重的家計與生活，深感壓力，竟持刀攻擊兒女，導致就讀大學二年級的兒子輕傷、高中二年級的女兒重傷，嫌犯隨後則被以殺人未遂嫌疑起訴。嫌犯在首次開庭時表示，平常負責掌控家中經濟大權的丈夫離開後，自己根本不知道如何處理這些事，還要付兒子的學費，因此才會想要和孩子同歸於盡。

根據《每日新聞》報導，嫌犯的丈夫原本是一名醫師，平時家中經濟與家計也都交由他管理，然而丈夫4月18日卻突然身亡，經檢測確定生前染新冠肺炎，而隨後嫌犯與就讀高中二年級的女兒也在21日確診，被迫在家中休養。

▲嫌犯的丈夫突然病逝，全家頓失支柱。（圖／取自免費圖庫pixabay）



家中的經濟與精神支柱突然離開，嫌犯因為要替死去的丈夫把約20張的信用卡停卡，還要繳納兒子的學費，讓從未插手家計的她備感壓力。她聲稱，當時自己還感染新冠肺炎，導致全身倦怠，卻因為是封鎖期間，無法尋求其他親戚或朋友的協助，導致她痛苦不已，於是才在4月24日上午7時40分左右，持刀往兒子與女兒的胸口砍去，企圖將兩人殺害，並同歸於盡。

經醫師診斷，嫌犯的兒子至少需要10天才能痊癒，而女兒身受重傷，至少需要1個月才能康復。嫌犯在攻擊子女後，便隨手拿起玄關的陶器往自己頭上砸去，企圖自殺。另一方面，嫌犯的兒子因傷入院治療後，也被確診感染新冠肺炎。

嫌犯表示，「擔心自己離開後，孩子們也會有一樣消極的想法，所以才會想要同歸於盡。」

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