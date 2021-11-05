白宮強制企業員工打疫苗！上億人受影響違者開罰　19州喊告

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國拜登政府4日正式公布私營企業強制接種疫苗的最新規定，自2022年1月4日起，員工人數超過百人的企業須確保員工在期限內完整接種疫苗，否則每周要至少接受一次檢測，且在辦公室要戴上口罩。此政策將影響上億人口，現已有多個州政府反對，誓言將採取法律行動進行抵制。

綜合CNN、商業內幕等外媒報導，依據新規定，上述企業員工必須在2022年1月4日之前，完整接種2劑BNT或莫德納疫苗，或是施打1劑嬌生疫苗，違者每次將面臨最高約1.4萬美元罰款。未接種者必須每周進行新冠病毒檢測並提交陰性證明，且要在辦公室內戴口罩。

現已知此政策將影響8400萬名企業員工，還有約7.6萬間醫療機構的1700萬多名員工，不過可出於宗教、醫療因素申請豁免。

「疫苗接種是擺脫疫情大流行的唯一最佳途徑」，拜登也澄清，現階段的疫苗施打規定並未造成大規模解雇或工人短缺的狀況，同時呼籲企業雇主採取行動，藉此加速走出疫情陰霾，保護經濟復甦。

在新政策發布後，至少19個州政府已表態反對，宣稱這是聯邦政府全力過度擴張，其中以共和黨領導的州佔多數，最快將於5日提起訴訟。

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