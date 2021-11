渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝「躲進飯店」避難　現場畫面曝光

▲墨西哥渡假沙灘爆槍響,遊客穿泳裝避難還用椅子擋住房門。(圖/翻攝自推特/Mike Sington)



記者張方瑀/綜合報導

墨西哥一處旅遊勝地4日發生槍殺事件,兩名拿著長槍的毒梟對著沙灘上的一名男子開槍,當時所有遊客嚇得驚慌逃竄,許多人穿著泳衣躲入附近高檔飯店裡,工作人員也指示遊客躲進廚房,還有人用椅子擋住房間門,現場畫面全在推特曝光。

根據《衛報》報導,位在加勒比海沿岸坎昆(Cancún)是知名渡假勝地,就在4日下午有兩名拿著長槍的毒梟闖入莫雷洛斯港(Puerto Morelos)附近Hyatt Ziva渡假村的沙灘,對著遊客中的男子開槍,導致兩人死亡,現場遊客也嚇得驚慌逃竄。

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb