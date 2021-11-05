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新冠高危基因找到了！「LZTFL1人士」死亡風險大增　1地區分布最廣

▲▼南亞,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲牛津研究發現，常見於南亞血統中的「LZTFL1」基因，會讓新冠患者更容易出現肺部衰竭或死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

牛津大學研究發現，新冠患者的病情嚴重程度竟與人類基因有關，其中出現在大部分南亞血統中的「LZTFL1」基因，令新冠患者出現肺部衰竭或死亡的風險增加至少一倍。不過研究人員強調，高危人群依舊可以從疫苗中獲得保護力，因此接種疫苗至關重要。

綜合BBC與《衛報》報導，英國國家統計局（ONS）數據顯示，具有南亞血統的人民，尤其是擁有孟加拉和巴基斯坦背景的人，感染新冠肺炎後死亡的紀錄是歐洲白人的一倍。牛津大學最新研究發現，這種現象和常見於南亞血統中的「LZTFL1」基因有關。

▲▼南亞,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲科學家指出，攜帶高風險「LZTFL1」基因的人群應接種新冠疫苗來獲得保護力。（圖／達志影像／美聯社）

這份發布於《自然遺傳學》的研究顯示，「LZTFL1」基因改變了肺部細胞在感染新冠後的應對方式，因為其他低風險的基因在病毒入侵時，很快就能產生免疫反應，不過風險較高的「LZTFL1」基因，防禦機制啟動較慢，導致患者出現肺部衰竭或死亡的風險增加一倍。

牛津的科學家也發現，「LZTFL1」基因在全球各地主要族裔的分布存在極大差異，60%南亞人及15%的歐洲人攜帶這種基因，但在非洲、加勒比以及東亞地區的人群中，攜帶這種基因的比例只有1.8%至2%，因此報導稱，這項研究結果揭示了為什麼英國和南亞部分社區新冠疫情較為嚴重。

首席研究員戴維斯（James Davies）指出，儘管人們無法改變自身的基因，但相關基因只會對肺部產生影響，新冠疫苗依舊可以為高風險人群提供良好保護力，因此高危人群應該積極接種新冠疫苗。

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