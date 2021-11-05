美參議員提「台灣嚇阻法案」　每年提撥560億助台強化防衛

▲台灣面臨的軍事壓力與脅迫日益增加，美國數名共和黨參議員4日提出法案，尋求每年提供20億美元以加強台灣防禦能力。（圖／軍聞社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國參議院外交委員會4日提出《台灣嚇阻法案》（Taiwan Deterrence Act）每年提撥20億美元（約新台幣560億元）的外國軍事融資與其他援助，加強台灣抵禦中國侵略和脅迫的能力。這是繼參院軍委會提出《武裝台灣法案》後，美國參議員3天內提的第2項類似法案。

根據《美國之音》、路透等外媒報導，幾位重量級共和黨參議員提出的《台灣嚇阻法案》將於2023至2032財政年度，授權國務院每年提撥20億美元的「外國軍事融資」，協助台灣加強防衛能力。外國軍事融資是美國政府的贈款與貸款，使各國能夠購買美製軍武設備。

儘管這項法案目前只得到參院少數共和黨人的連署，但仍顯示國會加大了對拜登總統的壓力，要求他採取更大膽的行動以強化對台關係。主要提案人是參院外委會的共和黨領袖里契（Jim Risch），共同提案人則有克雷波（Mike Crapo）、柯寧（John Cornyn）、海格提（Bill Hagerty）、羅姆尼（Mitt Romney）、盧比歐（Marco Rubio），儘管民主黨人對該法案的態度未明，但在分歧嚴重的兩黨參議院，「挺台」是一個難得的共識。

路透社指出，《台灣嚇阻法案》授權的資金附帶條件是，台灣能承諾與其相對應的國防支出，以及台北與華府皆同意的長期發展規劃。另外，此法案還將修改現行的《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）使美國企業更容易把武器轉讓給台灣，並要求在法案生效180天內，國務卿與國防部長必須針對台灣促進自衛能力、防衛戰略等，遞交相關年度評估報告

此前，參院軍事委員會參議員霍利（Josh Hawley）才剛於2日提出《武裝台灣法案》（Arm Taiwan Act of 2021），旨在推動2023至2027財政年度提撥每年30億美元（約新台幣840億元）預算，讓美國國防部規畫並建立「台灣安全援助倡議」（Taiwan Security Assistance Initiative），加速台灣部署所需防衛能力，以抵禦來自北京的軍事威脅。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast