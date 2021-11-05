木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

▲朱家路無罪定讞。（圖／CTWANT提供，下同）

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國三女學生黃佩芬於1993年前遭人殺害，被棄屍在台北市木柵山區，雖然檢警認定黃女同學的爸爸朱家路涉有重嫌，也找到多項跡證，最後法院仍認定罪證不足，判處無罪定讞，也讓這起命案成為了懸案。事隔27年，承辦檢察官黃全錄突然收到一封匿名信件，提到自己也是受害者，她一度想提供訊息，卻被學校阻止。

黃佩芬命案沉冤20多年，當年無罪判決出爐後，死者胞兄黃國鎰因病情惡化，不久後撒手人寰；而失去2個孩子的黃母，事後也搬離傷心地，不願再想起心碎過往。隨間時間過去，這起命案逐漸被國人忘卻，直到2020年，檢察官黃全錄收到了一封署名「Y小姐」寄來的匿名信，裡面的內容讓他再度燃起破案希望。

▲承辦檢察官黃全錄。

黃全錄表示，Y小姐在信中提及當年的「黃佩芬命案」，並表示除了自己之外，還有很多同學也曾受害；內容還寫道，自己也認識朱男，當年曾被對方從後方勒住脖子，隨後經歷了讓她不願再回想的遭遇，事後她想提供相關信息給警方，卻遭到學校阻止，加上自己當時僅是名高中生，才選擇了沉默。

黃全錄透露，自己收到這封信時，內心相當激動，獨自坐在辦公室裡，心情久久難以平復，因為當時電視節目《台灣啟示錄》才剛採訪完黃佩芬命案，結果他立刻就收到了匿名信件，似乎冥冥之中有所安排。另外，節目主持人洪培翔也呼籲，如果有任何人知道當年發生的真相，請鼓起勇氣，與檢察官聯繫。

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