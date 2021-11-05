「我還沒上車～」警腳跨一半遭放生　尷尬追車片笑翻網：要起飛了

▲腳跨一半就騎走了，警員遭放生尷尬小跑，影片引發網友熱議，（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享影片，內容是2名警員在馬路上處理完事故後準備離開，不料後座的警員腳跨一半還沒有上車，負責騎車的警員就催油門加速離開。影片分享引發網友熱烈討論，有人說「後座一定超傻眼」，也釣出許多過來人說「我媽上次也是這樣，忘記還有我就走了」。

影片中可以看見，2名警員在桃園市中豐陸橋上處理事故，作業結束後準備騎車離開現場，後座的警員一邊戴安全帽一邊抬腳要上車，不料才剛起腳，負責騎車的警員突然往前衝，頭也不回的離開現場，被丟包的警員只能尷尬地小跑步到旁邊安全處。

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其實事件發生在2019年11月4日，當初影片在臉書曝光後迅速爆紅，短短2小時就有超過1萬多人按讚討論，直到今天（4日）又被網友轉貼在「爆廢公社公開版」。

其他網友看了影片紛紛笑說，「如果騎車的是學弟，回去準備起飛了」、「無線電一喊就會回來了，車主你好心載一下吧」、「真正的放鴿子」、「我還沒上車啊」、「真的超好笑」、「拍攝者不救系列，哈哈」、「我媽上次也是這樣，忘記還有我就走了」、「我上次才這樣忘記我妹，而且我是要載她去公司，超好笑」。

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