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全球第一槍　英國授權使用默沙東「新冠口服藥」　

▲▼美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

▲美國藥廠默沙東集團研發出抗新冠病毒口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國藥廠默沙東（Merck）研發出全球首款新冠口服藥物「莫納皮拉韋」。英國政府4日成為全球第一個通過使用該藥劑的國家。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）表示，該藥可以安全、有效地降低輕、中度 COVID-19 患者的住院及死亡風險，建議症狀出現5天之內儘快服用。

根據英國政府官網（GOV.UK）新聞稿，英國藥物及保健產品管理局（MHRA）4日宣布，在經過獨立專家科學諮詢機構人類藥物委員會審查「莫納皮拉韋」的安全性、有效性及品質後，決定通過該藥劑的使用授權，成為全球第一個通過使用該藥劑的國家。

▲▼ 美國藥廠默沙東。（圖／路透）

▲莫納皮拉韋能使感染者住院或死亡的機率降低50％。（圖／路透）

報導提到，莫納皮拉韋將被使用於有輕度、中度感染新冠肺炎且至少有一種發展為嚴重疾病的風險因素的患者，風險因素包含肥胖、年齡較大（大於60歲）、糖尿病或有心臟相關疾病等，患者在感染早期階段服用最有效，因此建議在驗出新冠肺炎陽性、症狀出現5天之內儘快使用該藥。

根據默沙東的臨床實驗數據顯示，莫納皮拉韋能使感染新冠肺炎的患者住院或死亡的機率降低50％，美國食品藥品監督管理局（FDA）目前正在審查該藥的緊急使用授權（EUA），預計在年底前作出決議。另外，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）日前也已經開始審查。

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