《魷魚》致網路流量暴增！Netflix拒付網路費遭提告　允檢討分潤制

▲《魷魚》爆紅使網路流量激增，Netflix卻因聚覆網路費與南韓寬頻公司SK對簿公堂。（圖／路透社）

文／中央社記者廖禹揚首爾4日專電

跨國影音串流平台Netflix因拒付網路使用費，與韓國SK寬頻公司對簿公堂。Netflix公共政策副總裁賈費德今天表示與相關企業商議意願，並表示正就創作者分潤問題進行檢討。

韓聯社報導，賈費德（Dean Garfield）今天在首爾JW萬豪東大門廣場首爾飯店舉行記者會，就Netflix在韓國的基礎設施及網路使用費問題表示，Netflix不僅會提供有效且成功的串流服務，也承諾為找出不造成網路負擔的方案與韓方合作。

賈費爾表示，全球去年共有1000多個網路服務提供商使用Netflix免費提供的開放連結裝置（Open Connect Appliances），至少可節省95%流量，減少費用約達1兆4100億韓元（約新台幣332億元）。

他也否認Netflix向其他海外網路服務供應商支付費用卻拒絕向韓國電信業者付費的說法。對於Disney+與Apple決定為影像串流服務向內容傳遞網路（CDN）付費的做法，賈費德表示，各企業都會做出最合理的選擇，「我們尊重其他企業的選擇，而我們為此製作了開放連結」。

對於韓國國會可能修法強制要求串流服務業者支付網路費，賈費德說，若新法上路，Netflix會予以尊重，不過目前韓國企業依法也不須支付網路使用費，Netflix也希望跟韓國當地內容提供業者一樣，透過協商與網路服務供應商締結合作。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃在各地爆紅。（圖／路透社）

Netflix在韓國服務成長快速，韓國電信公司SK寬頻因此要求Netflix比照向美國、法國電信公司支付費用的做法，同樣向韓國業者支付網路使用費；但Netflix主張，網路業者要求特定服務商繳納網路使用費，違反網路中立原則，雙方訴訟仍在進行中。

賈費德指出，Netflix在高峰時段提供服務一般在整體網路服務占比僅2%，認為可透過與SK寬頻當面商議解決大部分問題。

對於媒體問及，若敗訴是否可能調漲訂閱費用，賈費德強調，訴訟結果與訂閱費用無關，但「我們進入韓國市場超過5年，從未調漲過訂閱費用，的確一直在研議相關事宜」。

韓劇「魷魚遊戲」在全球引起風潮，為Netflix賺入大筆利潤同時也引起外界對Netflix分潤模式的討論，賈費德今天特別穿著劇中參賽者的綠色運動服出席記者會並表示，Netflix也認為應與共同參與系列影集製作夥伴分享獲益，正在討論相關方案，待追加補償等方案確定後就會公布結論。

Netflix自2015年至2020年累計對韓國創作內容投資7700億韓元，今年一年內的投資額更預計提升至5500億韓元。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast