小黃推銀行聯名卡！搭車、消費都可用　最高回饋15%

▲台灣大車隊攜手銀行業者推出叫車神卡，前1萬名卡友可享15%回饋。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

因應疫情解封後搭車群眾漸回升，計程車業者台灣大車隊攜手永豐銀行推出「永豐55688聯名卡」，前一萬名辦卡者可直升台灣大車隊頂級「鑽石熊」會員，綁卡附車資或使用酒後代駕、微搬家、機場接送等最高回饋15%，平日一般消費也有2%回饋。

看準疫情解封後出遊等生活商機，台灣大車隊與永豐銀行推出「永豐55688聯名卡」。台灣大車隊表示，即日起至12月31日止，民眾只要申辦55688聯名卡前一萬名申辦者即可直接升等55688 APP鑽石熊最高等級會員，綁卡附車資即可享有15% T Points回饋金，1T Points等同於新台幣1元，民眾可用T Points即時折抵車資，也可以折抵高鐵、台鐵、各大影城和KTV等刷卡消費，亦可用於折抵次月帳單。

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台灣大車隊近年也跨足各項生活服務。台灣大車隊說，叫車APP中亦包括多元計程車、酒後代駕，甚至代接電、微搬家、機場接送等服務，若為最高級鑽石熊會員，上述服務一樣可以享有15%回饋。平時一般消費則有基本回饋2%T Points、搭車當日一般消費則可加碼至7%T Points回饋。

台灣大車隊自107年起串連跨場域點數，包括Happy Go、UUPON、亞洲萬里通、街口幣等都能讓民眾用來折抵車資。本次信用卡產品為了搶攻年輕族群，也與韓國知名黏黏怪物研究所（SML）合作設計收藏卡面，打造有質感的金融消費生態圈。