驚見爸媽中毒昏倒！9歲女童「1動作」秒解鎖爸手機　奇蹟救全家

▲ 杰琳馬上想辦法解開手機，救了全家人的命。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州日前受到東北風暴（Nor'easter）襲擊，部分地區電力系統受損，布羅克頓一對夫妻因家中停電，借來一台發電機，未料因此一氧化碳中毒，雙雙昏倒在地，所幸9歲女兒十分機靈，想辦法解鎖父親的手機後迅速報警，拯救一家人的性命。

CNN於3日報導，9歲女童杰琳．布蘭道（Jayline Barbosa Brandão）10月28日躺在家中床上時，聽見父親的尖叫聲後起身查看，發現她的母親已經昏倒在地，父親隨後跟著失去意識。杰琳拿起父親的iPhone想求助，手機卻是鎖住的，於是馬上將手機湊到昏倒的父親面前，以臉部辨識功能解鎖，打911報警，接著帶著7歲的妹妹去找鄰居幫忙。

杰琳的母親馬賽琳娜（Marcelina Brandão）事後說明，東北風暴來襲的3天後，家裡開始停電，她和丈夫便借來一台發電機，裝在後門附近，但因機器噪音太大，僅使用幾分鐘就關閉，拔掉電源後搬進室內放置，當時沒有意識到，不該將發電機放在離屋子太近的地方。她昏倒前感覺頭痛、頭暈及噁心，原先以為是偏頭痛，醒來時已經在前往醫院的救護車上。

當地消防局局長納德利（Brian Nardelli）說明，布蘭道一家5口都被送醫治療，救援人員在屋內發現發電機，現場一氧化碳濃度高達1000ppm。根據美國消費者產品安全委員會，持續暴露在濃度超過150至200ppm的一氧化碳中就會導致失去方向感、失去意識或死亡。

賽琳娜表示，她和丈夫的狀況已經好轉，她的母親、杰琳和小女兒都沒有受到一氧化碳影響，認為是杰琳的快速行動救了整個家庭，「她太聰明了！這太可怕了，要不是她馬上打電話，我不知道會發生什麼事。」

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