女玩飛索懸掛30m高空！男「怕2人太重」為了救她　放手摔死自己

▲男子為了救人，選擇犧牲自己。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子在波馬谷(Pauma Valley)玩高空飛索時，人還沒站穩便滑了出去，男工作人員羅梅羅(Joaquin Romero)見狀想拉住她時也跟著滑到溜索上，2人一同受困30公尺高空，他擔心繩索無法承受2人重量，為了救人竟然放手，不幸摔死自己。

事件發生在上月30日下午，來自河濱郡(Riverside County)班寧市(Banning)的34歲男子羅梅羅，當天在La Jolla Zip Zoom Zipline公司經營的高空飛索設施工作時，為了救一名不小心滑落到繩索上的女子，而不幸犧牲自己性命。

目擊者表示，女遊客不小心滑到溜索上時，羅梅羅立即抓住她的安全帶，想要把人固定在平台上，可是自己也被拉了下去，後來他為了救人決定勇敢放手，女遊客最後沒有受傷。

消防人員後來趕到現場，使用繩索與救生吊籃好不容易把重傷的羅梅羅救起，並以空中直升機緊急送到醫院，然而從30高處墜落導致他全身多處重傷，最後不幸於本月1日去世。任職公司發表聲明對不幸事件表達哀悼，也將全力配合當局調查。

▼女遊客從事高空飛索時發生意外。（圖／示意圖／達志影像）