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最新研究：胃食道逆流患者染新冠　重症、住院風險恐高出15%

▲▼美國新冠肺炎患者在奧克拉荷馬州的醫院治療。（圖／路透）

▲ 有胃食道逆流困擾的民眾面對新冠病毒較為脆弱。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐全球近二年，造成2.4億人染疫，奪走500萬條性命。澳洲最新研究發現，有胃食道逆流症狀的民眾面對新冠病毒較一般人脆弱，染疫後演變為重症的風險較高。

根據《澳聯社》，胃食道逆流是澳洲最常見的胃腸疾病之一，而昆士蘭貝格霍菲爾醫學研究中心（QIMR Berghofer Medical Research Institute）研究發現，有胃食道逆流困擾的民眾若感染新冠肺炎，重症或住院風險可能高出15%，研究結果於4日刊登於科學期刊《人類分子遺傳學》（Human Molecular Genetics）。

過去的觀察性研究已經表明，由於肥胖、高血壓、心血管疾病及糖尿病等常見風險因素，胃食道逆流與新冠肺炎之間存在關聯，而這份研究找出二者的直接關聯。

研究員Jue-Sheng Ong說明，他們發現易於導致胃食道逆流的基因與新冠重症及染疫住院風險增加15%有關，而肥胖解釋了部分關聯，但不能解釋全部，代表胃食道逆流可能在提升新冠肺炎住院風險上發揮直接作用。

不過，Jue-Sheng Ong也提到，目前尚不清楚新冠重症與住院風險提升究竟是與胃食道逆流有關，還是人們被診斷出這種疾病後接受的治療有關，有待進行更多研究確認。

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