　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日首相「兼任外務大臣」！岸田文雄時隔4年3月再接外交重擔

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄將暫時兼任外務大臣。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前自民黨幹事長甘利明在選舉中爆冷門落選，身為黨內僅次於黨魁的第二號人物，他因此自請幹事長一職。首相岸田文雄則指派外務大臣茂木敏充接任，並宣布暫時由自己兼任外務大臣一職。而這也是自前首相小泉純一郎以來，首度有首相兼任外務大臣。

根據《產經新聞》報導，日本首相岸田文雄4日在首相官邸宣布，在下次組閣前，自己將會暫時兼任外務大臣的空缺，而這也是他時隔4年3個月再度擔任外相一職。岸田文雄2012年受到時任首相安倍晉三指派，擔任外務大臣一職，在職期間曾經與日本協商慰安婦問題，並且在廣島接待時任美國總統歐巴馬。

岸田文雄當時更是創下日本戰後外務大臣第二長的就任時間1682天，同時也是連續在任時間第一長的外務大臣。事實上，日本首相兼任外務大臣已非先例，早在2002年時任首相的小泉純一郎就曾經兼任外務大臣一職。直到下任外務大臣選出前，岸田文雄將會暫時兼任外相，時間約為3天。

日本有史以來在任期間最長的外務大臣吉田茂在職期間長達1909天，而他同時也曾經兼任首相與外務大臣一職。

另一方面，對於外務大臣的空缺，目前外界都在預測將由岸田派的前文部科學大臣林芳正擔任，不過由於林芳正同時也是日中友好議員聯盟的會長，因此引發部分民眾反彈。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
桃園年輕女醫生　醫院18樓墜落身亡
孩書局吵買「彩色滅鼠板」爸疑惑　家長秒懂：國小超流行
蘋果官網大降價！　三款耳機現省1500元
快訊／關渡大橋車禍！車流嚴重回堵　用路人狂哀號
大咖女星片場發飆！　網爆「趕收工見男友」丟1句話走人
「9組神號」一次看　這末碼五倍券長胖到8500元
台中37歲男亂刀弒父！　外套沾滿血
紫髮妹被逮警局嗆「我爸是刑警」！　遭1句話狠噹秒閉嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓開放邊境現曙光？中朝鐵路貿易有重啟跡象　南韓發現驚人變化

北韓想擴大核武無須建廠　報告：靠平山礦廠就能生產更多「鈾」

美眾院情委會主席籲清楚表明「將保衛台灣」　促改戰略模糊政策

女玩飛索懸掛30m高空！男「怕2人太重」為了救她　放手摔死自己

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片　意外爆紅

最新研究：胃食道逆流患者染新冠　重症、住院風險恐高出15%

疫情比惡魔可怕？　羅馬教廷下令暫停驅魔服務

日首相「兼任外務大臣」！岸田文雄時隔4年3月再接外交重擔

日本新冠疫情驟降能撐多久？「病毒自我毀滅說」待驗證

他接種莫德納痛喊媽！醫開腹嚇傻「腹腔全血栓」　喝水狂嘔綠色髒水

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

北韓開放邊境現曙光？中朝鐵路貿易有重啟跡象　南韓發現驚人變化

北韓想擴大核武無須建廠　報告：靠平山礦廠就能生產更多「鈾」

美眾院情委會主席籲清楚表明「將保衛台灣」　促改戰略模糊政策

女玩飛索懸掛30m高空！男「怕2人太重」為了救她　放手摔死自己

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片　意外爆紅

最新研究：胃食道逆流患者染新冠　重症、住院風險恐高出15%

疫情比惡魔可怕？　羅馬教廷下令暫停驅魔服務

日首相「兼任外務大臣」！岸田文雄時隔4年3月再接外交重擔

日本新冠疫情驟降能撐多久？「病毒自我毀滅說」待驗證

他接種莫德納痛喊媽！醫開腹嚇傻「腹腔全血栓」　喝水狂嘔綠色髒水

申辦門號隱藏密技公開！「遠傳搶付」不換手機改拿萬元購物金

1年前聊天也驚遇鬼父！對話一曝「揪出3細節」毛翻：年齡對得上

理科太太被目擊進行離婚調解　律師解釋跨海離婚難處

北市超速熱點曝光！市民大道每年開破萬張罰單

27歲女醫師「醫院18樓墜落」不治　原因不明家屬心碎崩潰

休息站霸主進軍台南　再拿平實轉運站開發案

跑腿買爽身粉「以為換包裝」他仔細看糗了！網卻讚：當兵聖品

共軍若攻台「我會拿起武器！」　吳釗燮：年輕人也會為台灣而戰

家人接連罹癌加上剛調職　嘉義市府科員陳屍吊橋下河床

雙11優惠！星巴克60元抵用券手機免費領　85度C推「第二杯20元」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

臨死前自拍　老公轉頭5秒發現妻墜崖

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

彭帥不倫戀登上中國外交部記者會　發言人尷尬回應

即／真子公主外公川嶋辰彥病逝！享壽81歲

美國防部：共軍目標2027年迫使台灣談判

金髮妹野外露出　脫褲秀臀被判入獄14天

女大生夜間慢跑　被6惡犬飛撲咬死

QS亞洲大學排行榜 台大排名第19冠全台

印度國產疫苗「Covaxin」獲WHO緊急授權

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

更多熱門

相關新聞

他接種莫德納痛喊媽！喝水就狂嘔綠髒水

他接種莫德納痛喊媽！喝水就狂嘔綠髒水

南韓近來疫苗嚴重副作用的案例頻傳，蔚山廣域市一名身體健康、每天規範運動健身的50多歲男性，他於今年9月28日接種第2劑莫德納疫苗，本來接種後只出現微微發燒，豈料4天後腹部嚴重疼痛，緊急送醫才發現肚內擠滿血液、血塊，送往一般病房後只要喝水，就會狂吐1.5公升的綠水。

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

金正恩傳首度對外談「終戰宣言」！

金正恩傳首度對外談「終戰宣言」！

安養中心染疫「遇恐怖後遺症」停職　日政府認定職災

安養中心染疫「遇恐怖後遺症」停職　日政府認定職災

即／真子公主外公川嶋辰彥病逝！享壽81歲

即／真子公主外公川嶋辰彥病逝！享壽81歲

關鍵字：

日韓要聞岸田文雄外務大臣

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面