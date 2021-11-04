日首相「兼任外務大臣」！岸田文雄時隔4年3月再接外交重擔

▲日本首相岸田文雄將暫時兼任外務大臣。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前自民黨幹事長甘利明在選舉中爆冷門落選，身為黨內僅次於黨魁的第二號人物，他因此自請幹事長一職。首相岸田文雄則指派外務大臣茂木敏充接任，並宣布暫時由自己兼任外務大臣一職。而這也是自前首相小泉純一郎以來，首度有首相兼任外務大臣。

根據《產經新聞》報導，日本首相岸田文雄4日在首相官邸宣布，在下次組閣前，自己將會暫時兼任外務大臣的空缺，而這也是他時隔4年3個月再度擔任外相一職。岸田文雄2012年受到時任首相安倍晉三指派，擔任外務大臣一職，在職期間曾經與日本協商慰安婦問題，並且在廣島接待時任美國總統歐巴馬。

岸田文雄當時更是創下日本戰後外務大臣第二長的就任時間1682天，同時也是連續在任時間第一長的外務大臣。事實上，日本首相兼任外務大臣已非先例，早在2002年時任首相的小泉純一郎就曾經兼任外務大臣一職。直到下任外務大臣選出前，岸田文雄將會暫時兼任外相，時間約為3天。

日本有史以來在任期間最長的外務大臣吉田茂在職期間長達1909天，而他同時也曾經兼任首相與外務大臣一職。

另一方面，對於外務大臣的空缺，目前外界都在預測將由岸田派的前文部科學大臣林芳正擔任，不過由於林芳正同時也是日中友好議員聯盟的會長，因此引發部分民眾反彈。

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