SpaceX太空船廁所故障漏尿　4太空人需包「尿布」回地球

▲SpaceX太空艙馬桶系統出現漏尿問題，4名太空人需穿著太空尿布回地球。圖為國際太空站。（圖／翻攝自NASA）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）的太空船「乘龍」（Crew Dragon）廁所出現問題，頻頻漏尿，而飛龍奮進號（Crew Dragon Endeavour）上的馬桶系統也出現問題，導致本（11）月將從國際太空站回家的4名太空人，在返家的這幾個小時需穿上太空尿布，方便解放。

據太空新聞網Space.com報導，美國宇航局近日表示，4名太空人將於本月初離開國際空間站，但太空艙上的廁所將被禁止使用，因為太空馬桶系統故障，出現漏尿問題，

該公司發現，用於將尿液輸送到儲罐中的管子脫膠了，導致膠囊地板下隱藏著一團漏水。這一點就影響了3個太空艙，包括9月載著4名素人進行太空商業旅行的「堅韌號」（Resilience），以及將載送4名太空人去國際太空站交接的「耐力號」（Endurance），還有「奮進號」。

美國國家航空暨太空總署 （NASA）前副局長、現任SpaceX任務負責人威廉（William Gerstenmaier）表示，有一根用於儲存尿液的管子已斷開及脫膠，這讓尿液進入風扇系統，目前已進入搶修。

而目前於國際太空站的4名太空人將於本月搭乘「奮進號」返回地球，他們在回家的路途中不得使用廁所，只能使用太空尿布應急。

太空尿布這項發明在早期就有了，但太空人通常只會在發射、降落，還有進行太空船外的太空漫步時才會穿，其他時間都有廁所可以方便，但這次太空人需要全程穿著它來應急。

對於太空人安全問題，威廉表示，「我們會仔細檢查，再三檢察，然後再拿出幾個樣本進行檢查，但我們會準備好出發並確保太空人安全返回」。

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