畫面曝光！北捷刀客3年亮刀4次　屢抓又放回「根本不定時炸彈」

記者張君豪、邱中岳／台北報導

台北市捷運系統3、4兩日驚傳兩名男子持刀，造成往來通勤旅客人身安全問題！據瞭解，3日晚間在捷運台電大樓站亮剪刀與民眾爭執博愛座讓座事件的林姓男子（69歲），根本就是捷運持刀慣犯；林男光是從2019年迄今已經陸續犯下5件捷運系統內持刀揮舞、口角肢體衝突等危安案件，林男曾有精神病史，卻仍持刀搭捷運趴趴走，社會安全網儼然破了一個大洞，雖然檢警屢次移送林男，卻無法可管制他脫序行為。

▲林男三年內在台北捷運系統4次持刀、根本就是顆不定時炸彈。（圖／翻攝網路）

林姓男子去年7月間，就曾在捷運上持剪刀要求學生讓座，因為學生不理，他便拿刀揮舞，後來列車緊急停靠在台大醫院在等候警員到場維安，所幸警員到場勸下刀子後化解危機。

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

2021年9月初，林男又因不滿民眾佔據博愛座不讓，再度與民眾爆發口角和肢體衝突，9月中旬又因為細故又在台電大樓站與其他民眾互罵，之後再度亮出水果刀揮舞，遭轄區大安警分局依恐嚇罪嫌移送。

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方統計，林姓男子近3年在台北市捷運系統包含中正紀念堂、台大醫院、台電大樓站就連續以自身罹癌末期、持剪刀、水果刀、與民眾發生衝突，所幸均賴警員及時到場化解危機，目前捷運公司已將林男列入高關懷名單、捷運警察也將林男列入警示對象。

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