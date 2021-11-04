　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！北捷刀客3年亮刀4次　屢抓又放回「根本不定時炸彈」

記者張君豪、邱中岳／台北報導

台北市捷運系統3、4兩日驚傳兩名男子持刀，造成往來通勤旅客人身安全問題！據瞭解，3日晚間在捷運台電大樓站亮剪刀與民眾爭執博愛座讓座事件的林姓男子（69歲），根本就是捷運持刀慣犯；林男光是從2019年迄今已經陸續犯下5件捷運系統內持刀揮舞、口角肢體衝突等危安案件，林男曾有精神病史，卻仍持刀搭捷運趴趴走，社會安全網儼然破了一個大洞，雖然檢警屢次移送林男，卻無法可管制他脫序行為。

▲▼ 。（圖／翻攝自噗浪）

▲林男三年內在台北捷運系統4次持刀、根本就是顆不定時炸彈。（圖／翻攝網路）

林姓男子去年7月間，就曾在捷運上持剪刀要求學生讓座，因為學生不理，他便拿刀揮舞，後來列車緊急停靠在台大醫院在等候警員到場維安，所幸警員到場勸下刀子後化解危機。

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

2021年9月初，林男又因不滿民眾佔據博愛座不讓，再度與民眾爆發口角和肢體衝突，9月中旬又因為細故又在台電大樓站與其他民眾互罵，之後再度亮出水果刀揮舞，遭轄區大安警分局依恐嚇罪嫌移送。

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方統計，林姓男子近3年在台北市捷運系統包含中正紀念堂、台大醫院、台電大樓站就連續以自身罹癌末期、持剪刀、水果刀、與民眾發生衝突，所幸均賴警員及時到場化解危機，目前捷運公司已將林男列入高關懷名單、捷運警察也將林男列入警示對象。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

 

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
快訊／客庄券最終輪！　「1組末碼」中了
LIVE／客庄券最後一波！　開獎抽籤
詐騙集團大哥被丟入海慘死！酒店女套好招　母痛哭露餡：我知道做
客庄券抽最後10萬份！　身分證末碼相同爽拿500元
第13輪明開打！126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」
北捷車廂內攻擊畫面曝光！　怪男「搶博愛座」持刀猛刺乘客脖子
柯文哲力主：兩岸交流比斷流好！　對話比對抗好
張忠謀去年講「1句話」竟沒人聽懂！　台灣深藏危機
大陸不會攻佔東沙！　陳明通掛保證：蔡英文任期內都不會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身上都你的味！金融界主管要小三「吃我」　正宮目賭親密行為崩潰

前面有救星！熱褲女駕駛血糖過低硬撐　開到警車後方秒倒獲救

外表清純女大生！酒店妹被逮淡定問：為何是殺人罪？　2關鍵招了

網PO「鄰居確診亡」：蔡政府零確診騙很大！新北女判罰8萬

基隆環保局上門查違規爆衝突　稽查員遭3囂張員工打破頭

認護理師給藥不當　男持點滴輸液管尖端狂追：出來面對！

欠40萬賭債遭押走！電擊痛毆3小時打斷腿　7煞下場曝

鳳梨友愛女死亡疑點多！高市府認有受虐嫌疑　提獨立告訴

攻擊畫面曝！北捷怪男「搶博愛座」持剪刀猛刺乘客脖…民眾嚇傻

詐騙集團大哥枉死！酒店女套好招　母痛哭露餡：我知道做錯了

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

身上都你的味！金融界主管要小三「吃我」　正宮目賭親密行為崩潰

前面有救星！熱褲女駕駛血糖過低硬撐　開到警車後方秒倒獲救

外表清純女大生！酒店妹被逮淡定問：為何是殺人罪？　2關鍵招了

網PO「鄰居確診亡」：蔡政府零確診騙很大！新北女判罰8萬

基隆環保局上門查違規爆衝突　稽查員遭3囂張員工打破頭

認護理師給藥不當　男持點滴輸液管尖端狂追：出來面對！

欠40萬賭債遭押走！電擊痛毆3小時打斷腿　7煞下場曝

鳳梨友愛女死亡疑點多！高市府認有受虐嫌疑　提獨立告訴

攻擊畫面曝！北捷怪男「搶博愛座」持剪刀猛刺乘客脖…民眾嚇傻

詐騙集團大哥枉死！酒店女套好招　母痛哭露餡：我知道做錯了

9年前是一對！鍾欣凌「裝嫩倒追」薛仕凌：覺得對不起他

歐美戰隊S11皆止步八強「談賽制不公」　T1教練：更該找自己問題

亞灣區2.0版啟動　前鎮新案房價直衝5字頭

身上都你的味！金融界主管要小三「吃我」　正宮目賭親密行為崩潰

10歲童為「變魔術」...連吞4枚大頭針！靠「這招」自行排出未受傷

朱立倫指通膨榨乾弱勢族群荷包　轟政府：還在搞政治？

快訊／客庄券最終輪抽籤出爐！「1組末碼」快來對

部落之心示範點計畫延宕　監委批損及原民權益自動調查

台東縣舉辦補習班公安講習　維護學生安全

蓋樓不怕被洗掉！「IG新功能上線」4步驟學會　所有限動一滑秒現

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

社會熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

即／酒店蛇蠍女殺包養男案情擴大！父母、弟弟遭聲押

虎斑犬突衝出…女騎士噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

嘉義女「10F墜下亡」！

包養男屍體遭矇眼綁手　「不准死後報復」

76行者陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣

士林大亂鬥1人手指遭砍斷　原因曝光

純情男遭酒店妹誘殺！曾甜蜜同居中山區

理科太太離婚案律師突解任　理由曝光

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的

殺按摩女求交保　兇嫌稱幼女想爸

狠殺包養男！酒店妹「想喝孟婆湯」超諷刺

酒店妹棄屍水深竟只到大腿！民俗專家：冥冥註定

父母、弟也被聲押！鄰居曝蛇蠍酒店妹「一家背景」

更多熱門

相關新聞

北捷連兩天亮刀！他持剪刀搶博愛座

北捷連兩天亮刀！他持剪刀搶博愛座

台北市捷運系統3、4兩日驚傳兩男持刀威脅公眾安全問題，引發民眾關注。3日晚間22時35分，北捷西門站駛往新店方向列車有民眾揚言要殺人，線上警方獲報後轄區出動大批警力趕往現場，結果現場是一名林姓男子因為搶博愛座座位與民眾發生爭執，林男當場掏出剪刀示威，車上乘客嚇得紛紛下車躲避，轄區羅斯所警派員圍捕，當場逮捕林男、訊後依公恐嚇公眾危安罪嫌移送台北地檢署。

真有這種病　 留意特徵小心「公主病」

真有這種病　 留意特徵小心「公主病」

壯漢持「老虎鉗+摺疊刀」闖通訊行　追著店長跑

壯漢持「老虎鉗+摺疊刀」闖通訊行　追著店長跑

北市府驚險奪刀畫面曝　男自傷手腕濺血送醫

北市府驚險奪刀畫面曝　男自傷手腕濺血送醫

AirDrop收到下體照！捷運熱褲妹遭性騷

AirDrop收到下體照！捷運熱褲妹遭性騷

關鍵字：

林男捷運持刀捷運警察持刀精神

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面