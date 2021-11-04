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慎入！少年玩煙火「拇指險炸飛」慘照曝光　肚子滿是瘡孔狂冒血

▲▼鞭炮、爆竹炸碎手指。（圖／CFP）

▲16歲少年燃放來路不明的煙火，瞬間爆炸的威力讓他險些毀了右手。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名16歲少年住在大曼徹斯特區奧爾德姆（Oldham），卻在10月22日一場意外中差點失去右手，甚至險些毀容。當時他從朋友那裡獲得一枚價值25英鎊（約新台幣95元）的工業煙火，沒想到這枚煙火燃放的速度太快，他根本來不及閃躲，右手拇指被炸到幾乎快和手掌分離，醫師急救時只能先用細針固定。

●以下畫面可能引起不適，觀看前請仔細斟酌

這則消息首先由英國《曼徹斯特晚報》（Manchester Evening News）報導，16歲的戴威尼（Rio Diveney）當天和朋友出門，他準備在街角燃放朋友帶來的一枚價值25英鎊的工業用煙火，但是煙火瞬間爆炸，來不及閃躲的戴威尼慘遭強烈爆炸威力襲擊，一度意識不清，目睹意外現場的友人趕緊將他送醫。戴威尼說，他以為那只是一個普通的煙火，也不像一般煙火會發出燃燒的聲音。

戴威尼剛到院時的照片顯示，他的右手有很深的傷口，尤其是掌心與虎口部位，導致右手拇指差點整根斷裂掉落，所幸還有部分組織仍然連接著掌心，醫師急救時不得不先以類似大頭針的工具暫時將拇指固定在他的手掌上。另外，戴威尼的腹部也被煙火爆炸噴出的火星燒出數十個大小不一的血紅坑洞，當時穿的衣物和手套已破爛不堪、臉部濺血，畫面令人怵目驚心。

戴威尼雖然已經保住拇指，但現在仍然在接受後續治療。醫師向他表示，戴威尼的狀況實屬幸運，很有可能完全失去右手，或是要在心臟上動刀等更嚴重的情形，不過他只要持續復健，未來將能完全恢復手部活動。戴威尼說，在復原期間，他什麼事都得仰賴他37歲的父親里齊（Ricky），「我爸爸得幫我做所有的事，我是右撇子，這讓我很多事情都不能做。我再也不會亂放煙火了。」

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