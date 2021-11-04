痛失維州！民主黨驚險守住紐澤西州　2022期中選舉恐陷苦戰

▲ 拜登率領的民主黨在明年期中選舉恐怕面臨困境。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州近年偏向民主黨，2日州長選舉結果出爐，竟由共和黨政治素人楊金（Glenn Youngkin）拿下，令各界備感意外。而共和黨不僅將民主黨擠出維州，在民主黨佔多數的紐澤西州，支持率也緊追在後，代表明年期中選舉對總統拜登率領的民主黨來說恐怕是場苦戰。

維州多年來由民主黨主政，去年總統大選也支持拜登。現年54歲的楊金只是個出身私募基金執行長的政治新星，卻打敗民主黨籍前州長麥考里夫（Terry McAuliffe），重新贏回民心。

而在民主黨支持者比共和黨多出100多萬的紐澤西州，現任州長墨菲（Phil Murphy）一度落後共和黨候選人西塔瑞利，最後以些微差距險勝，免於遭受失去鐵票倉的恥辱。

《路透社》指出，拜登去年輕鬆拿下的二個州份此次選情膠著，顯示民主黨在國會的微弱多數在2022年的國會大選將非常脆弱。若共和黨取得國會二院控制權，或甚至只有其中一個，都會在拜登總統任期的後二年中取得阻止他推動立法的能力。

民主黨痛失維州也給了前總統川普一個機會，讓他藉此打擊拜登，因為共和黨正為2024的總統大選做準備。

根據最新路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調，拜登上周支持率創下上任以來新低。但他仍避免為此次州長選舉失利承擔直接責任，「人們對許多事感到不安、不確定，從新冠疫情、學校到工作等各式各樣的事情，還有油價」，強調應通過他提出的「重建美好未來」（Build Back Better）方案，許多狀況就能迅速改善。

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