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正妹驚覺生父是「超級捐精男」50兄弟姊妹互不認識　愛錯人就亂倫

▲▼美國年輕正妹驗DNA發現自己有多達50名以上的兄弟姊妹，才驚覺生父是「超級捐精男」。（圖／翻攝自TikTok / @izzyvn_98）

▲美國一名年輕正妹驗DNA發現自己有多達50名以上的兄弟姊妹，才驚覺生父是「超級捐精男」。（圖／翻攝自TikTok / @izzyvn_98，下同）

記者張寧倢／編譯

國外近年掀起一陣「驗DNA」的網路風潮，美國紐澤西州一名年輕女子也「跟風」檢驗，不料卻意外發現自己竟然擁有至少50名「具有血緣關係」的兄弟姊妹，這才知道原來她的生父是「超級捐精男」，用她爸精子生育的孩子現在已遍布各地且互不相識，這讓她很擔心未來可能會和「兄弟」相戀交往。

根據《紐約郵報》報導，美國一名正妹伊茨（Izzy）上個月在TikTok的個人頻道@izzyvn_98中分享了自己的身世之謎，兩部影片點閱率至今合計超過100萬次。伊茨在影片中解釋，她2018年就曾進行血統DNA測試，發現自己只算是48％義大利人，此外還有俄羅斯、英國、德國等血統，後來有個陌生女性在臉書上找到了伊茨，並問她「是不是試管嬰兒」，因為她認為伊茨和她女兒很相像。

▲▼美國年輕正妹驗DNA發現自己有多達50名以上的兄弟姊妹，才驚覺生父是「超級捐精男」。（圖／翻攝自TikTok / @izzyvn_98）

事實上，伊茨來自女同性戀家庭，兩位母親自1986年起相戀10年後決定要生下愛的結晶，而其中一位母親剛好在產科生育診所工作，她利用某個男性捐獻的精子在1998年成功懷上了三胞胎，而其中一個孩子就是伊茨，另外兩名孩子都是男生，三胞胎都和母親長得很像。不過，當時伊茨收到訊息後嚇壞了，因為她認為那名女性口中的女兒，的確有可能是她的妹妹。

伊茨得知自己的生父是一名「超級捐精男」後，便被加入一個臉書的私人群組，其中50名成員全都是同一個「捐精者」的孩子，這意味著伊茨一夕之間多出至少50個同父異母的兄弟姊妹，而且他們不確定還有多少人還沒「加入群組」。而伊茨更開始擔心，自己可能會在不知情的狀況下和她的「兄弟」約會交往，「我真的感覺很不舒服，這是一件很不正常的事。」

@izzyvn_98 Reply to @izzyvn_98 #greenscreen ♬ original sound - Izzayyy

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