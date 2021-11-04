聘金談不攏婚事遭拒！他拿4m長刀砍死女友爸　村民怒動私刑痛毆

▲尼柯因女友父親拒絕婚事，憤而對他痛下殺手。（圖／翻攝自Harian Haluan）



記者張方瑀／綜合報導

許多人在結婚談親事時，難免會因為與長輩的價值觀不同，導致雙方鬧得不愉快，但印尼有一名男子卻因為女友父親拒絕婚事，憤而對他痛下殺手，直接用收割棕欖的4公尺長刀將對方砍死。

根據《Harian Haluan》報導，印尼廖內省（Riau）21歲男子尼柯（Niko Tampubolon）10月30日到女友家提親時，因為聘金談不攏與對方家人發生爭執，最後女方父親直接拒絕這門婚事。尼柯一怒之下，竟然拔刀殺害了女友父親。

報導指出，尼柯當時隨手拿了專門收割棕欖的4公尺長油棕彎刀，直接朝著女友父親砍去，對方嘗試逃跑求救，但還是被當場砍死。附近鄰居家人趕到後，立刻將尼柯抓起來痛毆，直到他鼻青臉腫、渾身是血之後才將他送到警察局。

當地警方已經證實了這起謀殺案，沒收了作案時的所有證據，包含行兇的長刀，還有受害者身上滿是鮮血的衣物。

►更多熱門國際新聞

新婚4天離奇慘死！ 人妻被「藏屍行李箱中」詭異丟在草地上

女童失蹤18天驚動全國！獨居男「買尿布」太詭異 警破門找到人了

金髮妹蹲廁所「下面」被咬了！一掀馬桶蓋 驚見超巨蜘蛛竄出

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast