44歲風琴師愛上83歲退休女工程師　婚後15年仍像熱戀情侶

▲今年已83歲的艾德娜(Edna Martin)與44歲的賽門(Simon)，相差40歲結婚15年後感情依然要好。（圖／翻攝自Youtube／SWNS）

實習記者黃靜芸／綜合報導

即使年紀差很多也不阻礙感情，英國一對夫妻就是個例子！年已83歲的艾德娜（Edna Martin）和今年44歲的丈夫賽門（Simon），兩人差了快40歲，但他們從2005年結婚到現在已經15年之久，感情卻沒有因為時間而淡去。

據《每日據事報》報導，這對夫妻曾於2005年成為全國頭條，因為他們的感情被公諸於世，甚至被一些憤世嫉俗的民眾評論，「艾德娜是在尋找一個天真的男孩當作玩具玩玩而已」。至今，他們向世界證明這些人的想法是錯誤的。

▲賽門(Simon)年輕時的照片。（圖／翻攝自Youtube／SWNS）

賽門曾經是一位優秀的風琴師，在當地被視為音樂天才，而艾德娜是一名退休工程師，退休後擔任歌劇院風琴協會的秘書。2003年，兩人在一場音樂會上碰面，開啟了他們的愛情之路。到現在賽門還是會用管風琴演奏愛德娜最喜歡的歌曲給她聽。

艾德娜表示，兩人年紀衰老，賽門健康也出現問題，「他4年前接受了腎臟移植手術，被診斷出患有二型糖尿病，所以我必須照顧他」，「隨著年紀增長，這些事情就會發生，但只要我們互相支持及相愛，生活就會再好不過了」，可見隨著時間變化，他們的感情也跟著加深。

艾德娜以前曾有一段長達37年的婚姻，也育有兩名年已五十幾歲的兒女，他的兒女跟賽門也都很好，很支持他們兩人的關係。他們結婚到現在，還是跟熱戀期的情侶一樣，在公共場合親吻甚至調情。