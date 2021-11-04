　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

44歲風琴師愛上83歲退休女工程師　婚後15年仍像熱戀情侶

▲▼今年已83歲的艾德娜(Edna Martin)與44歲的賽門(Simon)，相差40歲結婚14年後感情依然要好。（圖／翻攝自Youtube／SWNS）

▲今年已83歲的艾德娜(Edna Martin)與44歲的賽門(Simon)，相差40歲結婚15年後感情依然要好。（圖／翻攝自Youtube／SWNS）

實習記者黃靜芸／綜合報導

即使年紀差很多也不阻礙感情，英國一對夫妻就是個例子！年已83歲的艾德娜（Edna Martin）和今年44歲的丈夫賽門（Simon），兩人差了快40歲，但他們從2005年結婚到現在已經15年之久，感情卻沒有因為時間而淡去。

據《每日據事報》報導，這對夫妻曾於2005年成為全國頭條，因為他們的感情被公諸於世，甚至被一些憤世嫉俗的民眾評論，「艾德娜是在尋找一個天真的男孩當作玩具玩玩而已」。至今，他們向世界證明這些人的想法是錯誤的。

▲▼今年已83歲的艾德娜(Edna Martin)與44歲的賽門(Simon)，相差40歲結婚14年後感情依然要好。（圖／翻攝自Youtube／SWNS）

▲賽門(Simon)年輕時的照片。（圖／翻攝自Youtube／SWNS）

賽門曾經是一位優秀的風琴師，在當地被視為音樂天才，而艾德娜是一名退休工程師，退休後擔任歌劇院風琴協會的秘書。2003年，兩人在一場音樂會上碰面，開啟了他們的愛情之路。到現在賽門還是會用管風琴演奏愛德娜最喜歡的歌曲給她聽。

艾德娜表示，兩人年紀衰老，賽門健康也出現問題，「他4年前接受了腎臟移植手術，被診斷出患有二型糖尿病，所以我必須照顧他」，「隨著年紀增長，這些事情就會發生，但只要我們互相支持及相愛，生活就會再好不過了」，可見隨著時間變化，他們的感情也跟著加深。

艾德娜以前曾有一段長達37年的婚姻，也育有兩名年已五十幾歲的兒女，他的兒女跟賽門也都很好，很支持他們兩人的關係。他們結婚到現在，還是跟熱戀期的情侶一樣，在公共場合親吻甚至調情。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
抓包前男友偷吃！她報復「啪了他哥哥」　懷孕生子
國小女兒造句太誠實　媽媽被出賣大驚「毀了」
瀕危動物現身花蓮！　數量比台灣黑熊還少
百萬人擠爆《天堂W》　開服半天「紫變」玩家出爐
那邊沒洗「60年黃石垢」繞整圈！害妻狂感染　他傻眼：都生2孩
獨／鳳梨友11月大女嬰亡　生前遭「受虐型腦傷」關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

44歲風琴師愛上83歲退休女工程師　婚後15年仍像熱戀情侶

價值5千億「世界最大寶藏」將現蹤！塵封洞穴2千年　神祕地點曝光

《魷魚》致網路流量暴增！Netflix拒付網路費遭提告　允檢討分潤制

驚見爸媽中毒昏倒！9歲女童「1動作」秒解鎖爸手機　奇蹟救全家

最離奇死法！他看劇太入戲「活活笑死」　市長誤踩自己鬍子摔斷脖

嫩妹臉上爬滿巨膿「2cm潰爛大洞」狂滲血流汁！　恐怖對比照曝光

北韓開放邊境現曙光？中朝鐵路貿易有重啟跡象　南韓發現驚人變化

北韓想擴大核武無須建廠　報告：靠平山礦廠就能生產更多「鈾」

美眾院情委會主席籲清楚表明「將保衛台灣」　促改戰略模糊政策

女玩飛索懸掛30m高空！男「怕2人太重」為了救她　放手摔死自己

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

44歲風琴師愛上83歲退休女工程師　婚後15年仍像熱戀情侶

價值5千億「世界最大寶藏」將現蹤！塵封洞穴2千年　神祕地點曝光

《魷魚》致網路流量暴增！Netflix拒付網路費遭提告　允檢討分潤制

驚見爸媽中毒昏倒！9歲女童「1動作」秒解鎖爸手機　奇蹟救全家

最離奇死法！他看劇太入戲「活活笑死」　市長誤踩自己鬍子摔斷脖

嫩妹臉上爬滿巨膿「2cm潰爛大洞」狂滲血流汁！　恐怖對比照曝光

北韓開放邊境現曙光？中朝鐵路貿易有重啟跡象　南韓發現驚人變化

北韓想擴大核武無須建廠　報告：靠平山礦廠就能生產更多「鈾」

美眾院情委會主席籲清楚表明「將保衛台灣」　促改戰略模糊政策

女玩飛索懸掛30m高空！男「怕2人太重」為了救她　放手摔死自己

韓國瑜表態「力挺四大公投」　這是防範政府背叛民意的最後防線　

學生攜毒進校、毒品犯輕鬆交保？　南投縣議會藍綠齊轟毒品氾濫

狂威對江坤宇保送疑似不爽　樂天、兄弟清板凳衝突

鐵路地下化市議員盼商圈整體規劃　鄭文燦：工業區檢討變更

政大搖搖哥無害被逮vs刀客屢犯爽搭捷運　社會安全網SOP在哪？

元大台灣高息低波ETF估配3.15元　創歷年新高！

老公太有名！她PO居家照被酸「不敢相信是明星老婆穿搭」　正面回應

已領紙本五倍券占總金額28%　兌領銀行台銀居冠　

沈智慧談街舞激動落淚　陳玉珍不捨：舞跳不好但這是我們的心意

快訊／上海進博會開幕　習近平曝3大決心：中國全面履行入世承諾

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

臨死前自拍　老公轉頭5秒發現妻墜崖

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

彭帥不倫戀登上中國外交部記者會　發言人尷尬回應

即／真子公主外公川嶋辰彥病逝！享壽81歲

美國防部：共軍目標2027年迫使台灣談判

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片

崖邊拍照！尪轉身5秒　網美離奇消失

QS亞洲大學排行榜 台大排名第19冠全台

女大生夜間慢跑　被6惡犬飛撲咬死

金髮妹野外露出　脫褲秀臀被判入獄14天

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

更多熱門

相關新聞

從小到大吃同款飼料？　毛孩健康恐出問題！

從小到大吃同款飼料？　毛孩健康恐出問題！

「毛孩吃得飽嗎？營養攝取充足嗎？骨骼發育正常嗎？斷奶跟節育後的營養又應該怎麼補充？」隨著家中寵物不斷成長，飼主們總是會有各種擔心，雖然想給牠們最好的，但又不確定是否給的正確。知名寵物Podcast節目《有點毛毛的》 邀請藝人莎莎（鍾欣愉）、林子軒醫師一同討論，不同時期的毛孩，該如何真正補充營養？

59歲婦羞嫁小鮮肉！相差37年母子婚紗照曝

59歲婦羞嫁小鮮肉！相差37年母子婚紗照曝

老董偷情女珠寶商6年　追討1億才知她脫產

老董偷情女珠寶商6年　追討1億才知她脫產

61歲嬤甜嫁小鮮肉！羞曝：性事超棒

61歲嬤甜嫁小鮮肉！羞曝：性事超棒

40歲熟女愛上「兒子的死黨」鏡頭前狂親

40歲熟女愛上「兒子的死黨」鏡頭前狂親

關鍵字：

EdnaMartinSimon老少配

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面