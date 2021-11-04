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重大發現！極危物種「加州神鷲」可無性繁殖　曾經全球只剩22隻

▲▼ 根據美國加州聖地牙哥動物園野生動物聯盟的研究，極危物種加州神鷲可不交配就繁殖生育。（圖／聖地牙哥動物園野生動物聯盟）

▲ 加州神鷲曾經只剩下22隻。（圖／聖地牙哥動物園野生動物聯盟）

記者陳宛貞／綜合外電報導

極危物種加州神鷲（California condor）為北美最大飛禽，展翅可達3公尺，最高可飛到15000英尺高空，幾乎是商用飛機飛行高度的一半，而今又多了一項驚人之處。科學家發現，加州神鷲雌鳥可在沒有雄性伴侶的情況下生育，即罕見的「孤雌生殖」（parthenogenesis）。

這份研究於10月底刊登於美國遺傳協會（American Genetic Association）官方刊物「遺傳學期刊」（Journal of Heredity），聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）保護遺傳部門主任賴德（Oliver Ryder）為作者之一，稱這項發現令人豁然開朗，「我真的很高興能夠解開謎題。」

根據《衛報》，加州神鷲瀕危已持續一世紀。歐洲人定居西部後經常射殺、毒殺或獵捕神鷲，收集牠們的蛋，導致其數量逐漸減少，至1982年僅剩22隻，所幸一項由州政府主導的復育計畫成功將其從滅絕邊緣救了回來。

▲▼ 根據美國加州聖地牙哥動物園野生動物聯盟的研究，極危物種加州神鷲可不交配就繁殖生育。（圖／聖地牙哥動物園野生動物聯盟）

▲ 加州神鷲展翅可達3公尺。（圖／聖地牙哥動物園野生動物聯盟）

發現加州神鷲能夠無性生殖的過程最早始於1980年代，當時聖地牙哥動物園的任務是設計出能夠確認僅存的少數野生神鷲性別的測試方法，而這些神鳩後來都被帶往二處圈養的繁殖地。園方持續以DNA測試來確認牠們之間的家庭關係，以避免近親交配，而今數量已經增至900多隻。

科學家使用30多年來收集的樣本進行基因分析，發現其中二隻雛鳥與母鳥各自有關，卻不和任何雄性有基因關聯，成為首批證實加州神鷲存在孤雌生殖的案例。

聯盟保育研究部門副主任史丹納（Cynthia Steiner）表示，這次發現十分罕見，因為人們都知道爬蟲類和魚類能夠無性生殖，鳥類卻不以此為人熟知，尤其是野生物種，且這二隻母鳥與具有繁殖能力的雄鳥同住，此前也曾與雄鳥生下雛鳥，希望能夠進一步研究加州神鷲的無性生殖，以觀察這種行為是否仍在持續。

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