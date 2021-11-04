快訊／第13輪預約今午截止！　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/4）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。第13輪疫苗提供AZ、BNT，且皆有第一劑、第二劑，昨天起分流預約，今天中午12點截止進行結算，明天開打，相關預約結果預期記者會中說明。

指揮中心規劃，第13輪將提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，兩類疫苗總計符合人數247.1萬人，昨（11/3）開放預約到當天下午5點為止共有112萬人完成。

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BNT疫苗符合資格人數143.8萬人，昨天上午10點開放到下午5點為止已有71.4萬人完成預約；AZ接著在下午2點開放，符合預約資格103.3萬人，到5點為止有40.5萬人完成預約。

▲第13期疫苗接種對象、預約時間、施打期間。（圖／指揮中心提供）

一、符合資格對象，10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]。

2.BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3.AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]。

4.AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

二、預約分流時程：

1.BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時。

2.AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。

三、施打時程：11月5日至11月12日。