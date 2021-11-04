五角大廈：中國核彈恐「激增至1000枚」　擔心台灣壓力日增

▲中國解放軍展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國國防部3日向國會提交中國軍力年度報告，內文指出，北京持續壯大核武，可攜式核彈頭至2027年可能達到700枚，2030年時可能高達1000枚。報告還寫道，中國擁有「針對台灣的一系列軍事行動選項」，包括空中、海上封鎖到全面兩棲入侵，在北京對台日益加劇的挑釁行為方面感到擔憂。

CNBC、《紐約時報》報導，美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）於3日表示，自己將中國視為美國軍力的「頭號挑戰」國家，「他們擁有中國夢，想要挑戰所謂的自由主義規則秩序。」他被問及，美軍是否能與中國的高超音速實力匹敵時不願回應，僅說「如果我們美國人未能做出根本性改變，我們將站在這場衝突中的錯誤一方。」

▲台灣海軍於2018年4月13日進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

麥利被問及台灣議題時表示，如果政治領袖做出決策，美國「絕對」有能力防衛台灣免受中國攻擊。儘管他預計，北京在未來24個月不會對台採取軍事行動，但「中國顯然正在發展相關能力，為國家領導階層提供這些選項，以便他們在未來某個時間點選擇這麼做。在不久的將來可能不會，但任何事都有可能發生。」

報告指出，中國「可能已經發展出能夠攜帶核武的空射彈道飛彈，提升地面及海上的核武能力，藉此建立起初步的『核三位一體』（Nuclear Triad）」。但據獨立研究機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）資料，俄羅斯目前擁有6255枚核彈頭，美國擁有5550枚，而中國僅約350枚，因此即使加速核武擴張，北京依然落後美俄。

北京宣稱，其核武規模比全球前2名核武大國小得多，以此為由拒絕加入軍武控制談判，卻又同時追求大規模的軍事現代化，讓外界質疑其意圖。

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