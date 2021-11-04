這4國最快！　專家親曝「擺脫新冠全球大流行」關鍵時間點

▲美國、英國等國有望率先擺脫新冠疫情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



新冠肺炎在全球肆虐近2年，許多人都在關心疫情何時能夠趨緩，而各國又是何時能解除國境封鎖，《路透社》就此問題訪問了十多名疾病專家，而專家們則同時預估了一個新冠肺炎會從全球大流行轉變為地方性流行病的時間點。此外，專家也點出有望率先脫離大流行的國家。



根據《路透社》報導，專家們預估部分國家因疫苗接種率高，且染疫康復後獲得自然免疫的比例高等原因，有望成為首批脫離全球新冠大流行的國家，其中包含美國、英國、葡萄牙以及印度。不過他們也提出警告，引發新冠的SARS-CoV-2病毒依舊難以預測，並且仍在持續變種，因此可能繼續在沒有接種過疫苗的群體中傳播。



儘管沒有專家能完全排除病毒不斷突變到完全避開人類所獲得的免疫力，也就是「末日情境」的可能性，不過有越來越多科學家有信心許多國家明年就能夠逐漸脫離大流行。

▲專家預估，2022年將能有效掌控全球疫情。（圖／路透）



世界衛生組織與疾病專家共同預測未來18個月內全球新冠大流行的可能走向，而他們一致認為，疫情在明年能夠獲得改善。流行傳染病學家范科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，現在到2022年底之間，將會是控制住新冠病毒的時刻，也就是說能夠有效降低重症與死亡病例。



WHO目標在2022年底前讓全球70%的人口接種疫苗。對此，范科霍夫也強調，如果真的能達到這個目標，那麼情況將會與現在「非常不同」。但她也表示，已經有人們開始自由地在外行動，宛如疫情已經結束一般，令人驚訝，同時表達對各國太早解除封鎖限制的擔憂。



另一方面，歐洲與中國大陸近日受到Delta病毒入侵影響，疫情再度升溫。專家預估美國疫情就快要暫告一段落，而英國雖然確診數大增，但是多虧疫苗接種，大多數的患者都是輕症。



部分專家認為，新冠病毒最終會變得像麻疹一樣，會在疫苗接種率較低的族群內發生傳染。也有專家認為，會成為像是流感一般的季節性呼吸道疾病，但過程可能將耗費數十年。

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