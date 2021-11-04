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抓包前男友偷吃！她怒報復「啪了他哥哥」　懷孕生1子

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女子為了報復前男友，就和對方的哥哥發生了關係。（示意圖／翻攝pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

面對另一半出軌，有時會讓人做出瘋狂的事情。美國一名女子表示，她和男友生了1個孩子，但後來發現對方偷吃，讓她感到十分憤怒，決定也和對方的哥哥上床，讓他嚐嚐戴綠帽的滋味，沒想到竟意外懷上哥哥的孩子，現在2個孩子不僅是親兄弟姐妹，也是堂兄弟姐妹。

據《每日鏡報》報導，這名女網友瑞秋（Rachel）近日在Tiktok影音平台上發布一段影片，表示她與前男友生了1個孩子，但之後前男友背叛她出軌，在外有了小三，還會對她施暴，為了報復他，於是她設法與對方哥哥發生了關係，結果卻意外懷孕了。

瑞秋表示，她現在是一個單親媽媽，因為前男友與對方的哥哥，都沒有撫養孩子的意願，而她也已和他們斷連，即使成為單親媽媽。面對自己的境遇，瑞秋表示不後悔自己的決定，「無論他們是如何被創造出來的，我的孩子們都是幸福的，我不後悔我的決定。」她還透露，這兩個小孩目前還不知道他們的父親，「我打算在他們到了開始提問的年齡再告訴他們，我希望在他們準備好的時候告訴他們。」

影片一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言，「我不會懷了哥哥的小孩，但我會將這部影片傳給我前任看」、「做自己就好」、「我為孩子們感到難過，一定很尷尬」、「想像小孩會想，『這是我的哥哥，我們同個媽媽但不一樣的爸爸，他爸爸是我的叔叔』」、「不後悔就好」；但也有人認為，這可能會引起孩子的混亂。

@officially.the.rachel couslings #couslings #scorpiothings #forryou #fyp #messytok ♬ original sound - Ashley Gilham

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