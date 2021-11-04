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抗中挺台獲支持！　美前國務次卿出任駐中大使

▲▼美國前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中大使。（圖／路透）

▲美國前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中大使。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美國參議院外委會今天通過勃恩斯出任美國駐中大使。勃恩斯主張聯盟抗中，支持協助台灣提升防衛戰力，受參院兩黨外交領袖青睞，人事案接下來應也能順利在參議院全院過關。

參議院外委會今天開會審議14項人事提名案，其中包含前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中大使、前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）出任駐日大使，以及科技家出身的凱普蘭（Jonathan Eric Kaplan）出任駐新加坡大使等案。

抗中立場鮮明、參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）首先在會中表態支持勃恩斯提名案。里契表示，勃恩斯具備所需經驗與知識，能在當前全球戰略競爭中推進美國利益，他與勃恩斯熟識多年，「可能沒有其他大使比他更有能力代表美國利益」。

里契舉例，勃恩斯承諾支持美國在印太區域保有強健軍事威嚇力，也支持協助台灣實施不對稱防衛戰略的政策。此外，勃恩斯承諾，他不會為了在氣候變遷上與中國合作，拿美國利益做交換，讓他充滿信心。

里契強調：「未來我會時常與勃恩斯往來，確保他信守這些承諾。」

▲▼前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）出任駐日大使。（圖／路透）

▲前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）出任駐日大使。（圖／路透）

參議院外委會最後以口頭表決方式，包裹通過包含勃恩斯等13項人事案，僅共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）、海格提（Bill Hagerty）等少數參議員，事後要求註記他們對勃恩斯投下反對票。

勃恩斯現年65歲，1980年代就踏入美國外交圈，外交資歷相當豐富。他曾在前總統小布希（George W. Bush）時代出任主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。此前他曾擔任美國駐希臘大使及國務院發言人。

勃恩斯10月20日在參院外委會人事聽證會上表示，中國是美國21世紀最大地緣政治考驗，若提名獲准，他未來將聯合盟友抑制中國，證明「東升西降」絕非事實。

勃恩斯承諾，他會針對北京未遵循貿易投資規範向其究責，面對中國在新疆、西藏與香港等地壓迫作為，他也不會靜默不語。為降低美中發生「意外爭端」危險，勃恩斯認為美中之間應有溝通管道，兩國領導人應直接對話。

勃恩斯過去曾見證香港1997年主權移交，因此對中國違背對港承諾特別有感觸。他在聽證會上呼籲，不能相信中國會履行在台灣議題上所做的承諾，需把台灣變成一顆「難敲開的堅果」（a tough nut to crack，意指難以對付），協助台灣提升不對稱防衛戰力。

美國駐中大使職位懸缺已1年1個月。美國前駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）去年10月卸職返美，早在今年4月就傳出勃恩斯有望出任駐中大使，但總統拜登（Joe Biden）一直等到上任滿7個月才正式做宣布。

參議院外委會今天通過勃恩斯提名後，人事案將送交參議院全院表決，若獲過半數參議員支持即算過關。先前美國駐中大使多由政治人物擔任，若提名獲准，勃恩斯將是少數出任這個要職的職業外交官。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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