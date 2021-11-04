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擁抱台裔血統！吳弭當選波士頓市長創歷史紀錄　勝選感言大秀中文

▲▼台裔市議員吳弭（Michelle Wu）以64.2％的得票率大勝對手喬治（Annissa Essaibi George）成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

▲台裔市議員吳弭以64.2％的得票率成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

36歲的台裔市議員吳弭（Michelle Wu）2日當選波士頓市長，成為該市200年來首位女性首長、首位有色人種首長，以及首位亞裔首長。吳弭勝選後以英文、中文、西文和法文向選民強調「一切都有可能」。外媒也指出，波士頓亞裔族群僅占11.2％，吳弭能夠勝選代表著波士頓的重要轉折點，是其政治歷史上的重要里程碑。

綜合NBC、美聯社報導，吳弭2日以64.2％的得票率大勝對手喬治（Annissa Essaibi George）的35.8％，成為新任波士頓市長。在正式結果出爐前，喬治就承認敗選，「我要向吳弭表達熱烈的恭喜，她是第一位女性、第一位有色人種，也是第一位當選波士頓市長的亞裔美國人，我知道這不是一件小事。」事實上，喬治是阿拉伯波蘭裔移民第一代，不論誰當選都能替波士頓開創歷史新頁。

▲▼台裔市議員吳弭（Michelle Wu）以64.2％的得票率大勝對手喬治（Annissa Essaibi George）成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治（右）是阿拉伯波蘭裔移民第一代，不論她或吳弭當選都能替波士頓開創歷史新頁。（圖／達志影像／美聯社）

吳弭勝選後向支持者表示，「我兒子問我，男生能不能被選為波士頓市長？我告訴他，男生曾經一直是、未來的某一天也會是，但不是今晚。」她接著說，「今天波士頓選擇了你的媽媽，因為這城市的每個角落都在表達我們準備好迎接這一刻，我們準備好成為每一個人的波士頓，不會排擠任何人。」

吳弭在演說最後，還用英文、中文、西文和法文向選民強調「一切都有可能」，波士頓已經準備好成為一個綠色新政城市。吳弭提出的重要政見包含住房和公共交通，她承諾要穩定房租，並進行租金控制，並建立免費的大眾交通系統，但以上政見都受到既有法案的限制，在推行上將面臨巨大阻礙。

▲吳弭用英文、中文、西文和法文向選民強調「一切都有可能」（5：32處）

最新美國人口普查數據顯示，波士頓的白人居民佔總人口的44.6％、非裔佔19.1％、拉丁裔佔18.7％，亞裔僅佔11.2％。NBC指出，吳弭的歷史性勝利正值波士頓過去10年發生人口結構變化之際，該市的白人數量正在減少，但總人數增加了9.7％，拉丁裔和亞裔的數量增加尤其顯著。

吳弭選前接受NBC訪問時曾表示，她的目標是所有波士頓的社區，但她擁抱自己的台灣移民傳統，因為這對其人生有著重大的影響。她說，自小遇到種族歧視問題時，父母都要她不要理會，必須要更加努力工作，「我們很多人一生都經歷過被忽視卻又總是成為目標的感覺，卻不是因為你是誰而被關注，僅僅因為外表就被人批判或歧視。」

她從未想過自己會從政，因為對於從中國大陸逃到台灣的祖父母來說，政治一直都是家中的禁忌話題，代表著恐懼和飢餓，父母更時常告誡她，「我們應該低調行事、努力學習，找一份穩定又高薪的工作來養家。」

▲▼台裔市議員吳弭（Michelle Wu）以64.2％的得票率大勝對手喬治（Annissa Essaibi George）成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳弭身後的競選團隊的種族也非常多元。（圖／達志影像／美聯社）

當母親被診斷出患有精神分裂症時，當時年僅22歲還在法學院念書的吳弭，只能挺身而出申請對11歲妹妹的法律監護權，這時穩定的傳統生活不再是吳弭的優先選項，「當這種轉變發生時，只會覺得人生真的很短暫。」

她取得11歲妹妹的法定監護權、為母親安排治療後，還開了一家小茶館。此後，吳弭因對自身遭遇的官僚主義障礙感到沮喪，決定攻讀哈佛法學院，她帶著母親和妹妹重返波士頓，並在此定居。吳弭進入法學院後，認識了當時在哈佛教授合約法的現任民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren），並開始拓展自己的人脈。

她在波士頓市政府擔任法律研究員期間，為餐廳設計了一個簡化的執照許可程序，吸引時任市長梅尼諾（Thomas M. Menino）的注意。華倫決定角逐參議員後，吳弭也成為她競選團隊中的一員。2013年，吳弭贏得波士頓市議會席位，成為波士頓史上第2位在市議會任職的有色人種女性。

►母患「精神分裂」讓她意外從政　台裔吳弭有望成波士頓首位女市長

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