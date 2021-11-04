　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北破獲「地表最大毒品案」　市價超過18億！雙獅地球標再現

▲▼「雙獅地球標、一帆風順」再現　警探撬開木材挖18億海洛因磚讓毒梟吐血。（圖／CTWANT提供）

▲新北市警局上個月破獲有史有來地面上最大宗海洛因走私案，局長黃宗仁（左）特別到場坐鎮指揮，但警方對案情卻三緘其口，異常低調。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

上個月21日，新北市警方在一間鐵皮屋裡發現推積近百根可疑「木材條」，而每根木材條裡卻是暗藏海洛因磚，經現場清點，一共起出400多公斤印有「雙獅地球標、一帆風順」經典字樣的毒品，市價超過18億元，這也是警方有史以來在「陸地上破獲最大宗」的海洛因走私案，新北市警局長黃宗仁都到場坐鎮指揮，但弔詭的是，警方偵破此案，卻一反常態未大肆發布新聞，記者詢問相關案情也三緘其口，異常低調。

根據了解，新北市警方上個月巡邏時，經過泰山區大科一路一間鐵皮屋時，發現該鐵皮屋出入人員形跡可疑，警方經過觀察後，認為鐵皮屋內有不法行為，在報請檢察官指揮後，聯合刑大等多個單位，在21日當天前往搜索。

▲▼「雙獅地球標、一帆風順」再現　警探撬開木材挖18億海洛因磚讓毒梟吐血。（圖／CTWANT提供）

▲警方在木材條中撬出上千塊印有「雙獅地球標、一帆風順」經典包裝字樣的海洛因磚。

當警方進入屋內後，先是制伏屋內3名可疑男子，但現場卻沒發現任何非法行為，只見到現場堆滿上百根木材條，警方詢問3人木材條用途，結果3人神色閃爍，支吾其詞，現場探員靈機一動，拿起木材條敲打，察覺聲音有異，經幹員再三詢問，其中1名男子才爆出「木材條藏毒」。

警方原本以為只是其中幾根做有記號的木材條藏毒，但嫌犯因為緊張，竟脫口說出「毒品都藏在木材裡面。」警方聞訊，逐一切開每根木條，結果竟然起出超過上千塊印有「雙獅地球標、一帆風順」包裝紙所包裹的海洛因磚，總重量400多公斤，而這些毒品全都來自泰國北部，日前透過海路走私到台灣境內，再運送到泰山該間鐵皮屋存放，但就在準備出貨前夕，所幸被警方進一步攔截。

更多CTWANT報導
大陸商務部網站宣布　RCEP2022年起「對10東協國家」生效　
《蘭陵王》女星爆紅後神隱半年　原因曝光
關西機場事件謝長廷敗訴　馮寄台：歐鴻鍊與甥婿蘇啟誠相遇應感欣慰

 

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨
新北破獲「地表最大毒品案」　市價超過18億
周曉涵「趴床壓胸」ω曲線激辣！　纖腰翹臀全看光
「我老公要停！」騎士夫妻人肉佔位嗆聲　傻眼影片曝
清純女星片場疑中邪失蹤！　消失14年近況曝光
懂投資不如懂投胎！　滿月紅包超厚「比寶寶頭還大」
陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣
快訊／全家恐涉案！蛇蠍女殺包養男案情擴大　父母、弟弟遭聲押
今起全台大回暖！下周「熱爆→剩10°C」時程表出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南公寓火舌衝天　3人受困警消破門搶命

臨停買餐檢舉達人狂拍　他直喊不好意思「無效」...擂台戰開打

76行者陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣

快訊／酒店蛇蠍女殺包養男案情擴大！全家恐涉案父母、弟弟遭聲押

新北破獲「地表最大毒品案」　市價超過18億！雙獅地球標再現

直播糾紛被砸店！三重娛樂公司玻璃碎裂　3嫌犯被鎖定

酒店妹棄屍遇1事「水深只到大腿」　民俗專家：冥冥註定賊星該敗

蛇蠍酒店妹狠殺包養男　屍體遭矇眼綁手！民俗專家曝原因

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

純情男遭酒店妹誘殺！曾甜蜜同居中山區　鄰居曝「最後一面」時間

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

快訊／台南公寓火舌衝天　3人受困警消破門搶命

臨停買餐檢舉達人狂拍　他直喊不好意思「無效」...擂台戰開打

76行者陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣

快訊／酒店蛇蠍女殺包養男案情擴大！全家恐涉案父母、弟弟遭聲押

新北破獲「地表最大毒品案」　市價超過18億！雙獅地球標再現

直播糾紛被砸店！三重娛樂公司玻璃碎裂　3嫌犯被鎖定

酒店妹棄屍遇1事「水深只到大腿」　民俗專家：冥冥註定賊星該敗

蛇蠍酒店妹狠殺包養男　屍體遭矇眼綁手！民俗專家曝原因

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

純情男遭酒店妹誘殺！曾甜蜜同居中山區　鄰居曝「最後一面」時間

「羽壇鐵人」周天成累了！　德國海洛公開賽首輪意外出局

梨山+谷關7遊客中心「行動電源租借」上路　前30分鐘免費

顧病母跨縣市奔波15年　81歲陳三郎獲全國孝行楷模獎

開放寄杯、冷熱互換！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

六成三上班族職業倦怠中　特效藥：連休29天、加薪5400元

快訊／台南公寓火舌衝天　3人受困警消破門搶命

陳美鳳「65歲真實身材」有多離譜？　她實穿二手洋裝嚇到崩潰：太恐怖

Delta攻入北京！本土已39人確診　全家染疫接觸逾600人

綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

反萊豬影響加入CPTPP？　經長：台灣不要自己把自己卡住

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

社會熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

士林大亂鬥1人手指遭砍斷　原因曝光

純情男遭酒店妹誘殺！曾甜蜜同居中山區

理科太太離婚案律師突解任　理由曝光

包養男屍體遭矇眼綁手　「不准死後報復」

狠殺包養男！酒店妹「想喝孟婆湯」超諷刺

酒店妹棄屍水深竟只到大腿！民俗專家：冥冥註定

即／酒店蛇蠍女殺包養男案情擴大！父母、弟弟遭聲押

76行者陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的

台南保母「一刀剪斷」1歲女手指…肉塊倒洗手槽

即／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中

10萬包養小20歲酒店妹　蛇蠍女嫌少誘殺純情男

親姊失蹤20年…基隆男急尋人：爸爸要出殯

更多熱門

相關新聞

騎士載油桶被攔　驚見藏了一小包

騎士載油桶被攔　驚見藏了一小包

新北市金山區疫情近日逐漸減緩，民眾出門外出更頻繁，相對也增加犯罪發生率，1日晚上8時許金山警分局大鵬派出所查獲二級毒品安非他命1小包（重0.31公克）及吸食器（俗稱水車）1組，逮捕摩拖車男，警訊後，移送基隆地檢署偵辦。

綠燈不走惹警盤查　駕駛座門把「這一包」慘了

綠燈不走惹警盤查　駕駛座門把「這一包」慘了

屁孩帶916包咖啡包趴趴走　一動作險打水漂

屁孩帶916包咖啡包趴趴走　一動作險打水漂

時間管理大師　他偷車牌3hrs被攔下「整車藝術品」

時間管理大師　他偷車牌3hrs被攔下「整車藝術品」

6萬買蘭城晶英住宿券竟是假　騙徒抱嬰哭沒奶粉錢

6萬買蘭城晶英住宿券竟是假　騙徒抱嬰哭沒奶粉錢

關鍵字：

毒品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

台大首位女學生　一張老照片揭密

理科先生親揭「不回台2原因」！

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

傅天穎打莫德納第2劑！　「心跳剩51下」緊急送急診

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面