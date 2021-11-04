新北破獲「地表最大毒品案」　市價超過18億！雙獅地球標再現

▲新北市警局上個月破獲有史有來地面上最大宗海洛因走私案，局長黃宗仁（左）特別到場坐鎮指揮，但警方對案情卻三緘其口，異常低調。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

上個月21日，新北市警方在一間鐵皮屋裡發現推積近百根可疑「木材條」，而每根木材條裡卻是暗藏海洛因磚，經現場清點，一共起出400多公斤印有「雙獅地球標、一帆風順」經典字樣的毒品，市價超過18億元，這也是警方有史以來在「陸地上破獲最大宗」的海洛因走私案，新北市警局長黃宗仁都到場坐鎮指揮，但弔詭的是，警方偵破此案，卻一反常態未大肆發布新聞，記者詢問相關案情也三緘其口，異常低調。

根據了解，新北市警方上個月巡邏時，經過泰山區大科一路一間鐵皮屋時，發現該鐵皮屋出入人員形跡可疑，警方經過觀察後，認為鐵皮屋內有不法行為，在報請檢察官指揮後，聯合刑大等多個單位，在21日當天前往搜索。

▲警方在木材條中撬出上千塊印有「雙獅地球標、一帆風順」經典包裝字樣的海洛因磚。

當警方進入屋內後，先是制伏屋內3名可疑男子，但現場卻沒發現任何非法行為，只見到現場堆滿上百根木材條，警方詢問3人木材條用途，結果3人神色閃爍，支吾其詞，現場探員靈機一動，拿起木材條敲打，察覺聲音有異，經幹員再三詢問，其中1名男子才爆出「木材條藏毒」。

警方原本以為只是其中幾根做有記號的木材條藏毒，但嫌犯因為緊張，竟脫口說出「毒品都藏在木材裡面。」警方聞訊，逐一切開每根木條，結果竟然起出超過上千塊印有「雙獅地球標、一帆風順」包裝紙所包裹的海洛因磚，總重量400多公斤，而這些毒品全都來自泰國北部，日前透過海路走私到台灣境內，再運送到泰山該間鐵皮屋存放，但就在準備出貨前夕，所幸被警方進一步攔截。

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