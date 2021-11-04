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倫敦旅展爆台灣熱　華航長榮宣布12月重啟直飛

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▲長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦3日專電

全球前三大旅展之一「倫敦旅展」（WTM）實體展今天落幕，今年台灣館獲旅遊業者及媒體主動接洽的次數較以往大增，中華航空及長榮航空英國分公司也在現場宣布12月恢復倫敦－台北直航班機。

中央流行疫情指揮中心今天宣布將英國自「重點高風險國家」清單移除，自英國入境人員不需強制在集中檢疫所隔離14天。

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無獨有偶，華航及長榮航空也預告於12月恢復已停飛近5個月的倫敦－台北直航班機。台灣館今天舉辦摸彩重頭戲，大獎即為長榮航空直飛班機豪華經濟艙機票。

觀光局駐倫敦辦事處2019年12月成立，雖然業務推展很快就受去年肆虐全球的疫情衝擊，但持續透過線上活動、置入行銷等方式累積台灣能見度；防疫成就、國際氛圍變化等因素也有助提升英國各界近一年多來對台灣的興趣。

辦事處主任李思賢告訴中央社記者，去年起，熱切想實地認識台灣的英國業者、媒體幾乎讓辦事處「應接不暇」。台灣的最大賣點是旅客能在相對短的時間內，一次體驗變化多端的自然風光、多元文化風貌；令人驚喜的是，想藉由停留數星期深入認識台灣的人正在增加。

根據她在倫敦旅展台灣館過去3天的大量洽談經驗，李思賢說，許多潛在合作對象都表示希望能有「原汁原味」、具地方特色、未經過度包裝的旅遊體驗，也期待觀光有助在地經濟和環境。

此外，主題式、客製化旅遊也很熱門，詢問度較高的包括台灣的自行車、登山、潛水、鐵道、賞鳥、地質公園、原住民及其他文化風俗行程。

李思賢說，台灣有豐富的旅遊資源，但許多外籍人士對台灣的認識仍不足，「連台灣有好幾座超過3000公尺的高山都不知道」。辦事處的重要任務之一就是提供資訊，觀光局9月推出的Time for Taiwan線上台灣館也是宣傳重點。

為刺激國際旅遊疫後復甦，以「企業對企業」（B2B）為主的倫敦旅展今年另設在8至9日舉行的虛擬展會，台灣有數家旅遊業者參加。李思賢說，今年有CNBC、Discovery等媒體主動要求採訪；憑藉台灣在防疫建立的好名聲，旅遊業可期待後疫情成長新契機。

 

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