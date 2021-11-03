日本賽馬取名「Sumomomomomomomomo」　主播報到快崩潰

▲全日本名字最難念的賽馬「Sumomomomomomomomo」。（圖／翻攝自twitter／@AndAwayTheyJoe）



記者林彥臣／綜合報導

全日本名字最難念的賽馬「Sumomomomomomomomo」（スモモモモモモモモ）日前在一場賽事中出賽，但是最讓網友關注的是，播報這場賽事的主播，不只要隨著賽事的進行，表現激動的情緒帶動觀眾，而且還要精準不跳針的念完「Sumomomomomomomomo」的名字。

根據日本版哈芬登郵報 （Huff Post）報導，1日在大井賽馬場舉行一場3歲馬賽事，相當受到關注的馬匹「Sumomomomomomomomo」在這場賽事中獲得一場勝利，但更受矚目的是，主播念了4次「Sumomomomomomomomo」的名字，都沒有吃螺絲，被網友大讚專業。

「Sumomomomomomomomo」在2020年12月首次亮相，到目前為止連輸了11場比賽，直到1日的比賽才獲得生涯首勝。

至於「Sumomomomomomomomo」取名的由來，則是截選自一段繞口令「李子和桃子都是桃子的一種」スモモも桃も桃のうち（Sumomo mo momo mo momo no uchi）。